Gimletroll J13. Bak fra venstre: Kristin Waage, Glenn Ødgren, Egil Mølland, Christian Lian og Torbjørn Enger2. rad fra venstre: Kamilla Bjørheim, May Linn Trydal, Petrine Sødal, Karoline Støle, Rebecka Rosenberg, Emilie Dale, Christina Ødgren, Mathilde Enger, Ada Utsogn, Sofie Kristiansen og Lise Jørgensen. 1. rad fra venstre: Betina Ruenes, Selma Lian, Andrea Mølland, Martine Fenger, Josefine Damman, Oda Bakken, Andrea Waage, Hedda Haslerud og Ingrid Øvensen. Ikke på bildet: Marte Mikalsen Privat

KM-gull til Gimletroll J13

Gimletroll spilte seg gjennom høstsesongen uten tap og vant kretsmesterskapet i J13-klassen.

Kristin Waage

For mindre enn 40 minutter siden

En lang fotballsesong går mot slutten for de 21 ivrige fotballjentene i Gimletroll sitt 2006-kull. En sesong som har vært fylt av fotballglede, god mestring og stort engasjement! Når sesongen nå avsluttes helt på toppen av tabellen og jentene krones med kretsmestertittel, er det virkelig på sin plass med en real feiring.

Sesongen startet allerede i januar med tre faste treninger i uka. Flere av jentene er med på sone- og kretslag og hospiterer hos andre jente- og guttelag i klubben i tillegg til at mange også spiller håndball. Vi er også så heldige å ha to ekstremt dedikerte og talentfulle keepere i gruppa som har brukt flere helger gjennom sesongen på ekstra trening på keeperskole. Dette har gitt enda noen ekstra ukentlige økter på de fleste, så når sesongen startet var det lite tvil om at treningsgrunnlaget var svært godt. Men ville vi klare å omsette dette i godt spill og gode resultater?

Våre eminente og dyktige keepere, Marte Mikalsen (t.v.) og Andrea Mølland Privat

De første seriekampene startet allerede i april, og heldigvis så vi tidlig at de mange øktene resulterte i mye smart og hurtig spill langs bakken og stor ballbesittelse. Da kom målene som et nødvendig resultat av dette, og vi har sanket mye poeng. Gjennom våren har spillerne bekledd to jevne lag i seriesystemet og det var også to jevne lag som i slutten av mai deltok i Nørhalne Cup i Danmark. Det kunne ikke ha endt bedre for oss, og lagene våre møttes til slutt i finalen og vi reiste hjem med 1.- og 2. plassen!

Etter seieren i Nørhalne Cup. Bak fra venstre: Kamilla Bjørheim, Oda Bakken, Petrine Sødal, Sofie Kristiansen, Lise Jørgensen, Karoline Støle, Mathilde Enger, Ada Utsogn, Josefine Damman, Emilie Dale og Christina Ødgren. Foran fra venstre: Betina Ruenes, Rebecka Rosenberg, Martine Fenger, Selma Lian, Andrea Mølland, Marte Mikalsen, Andrea Waage, Ingrid Øvensen og May Linn Trydal Privat

Før vi tok en velfortjent sommerferie fikk vi også gleden av å spille finalen i Sør Cup på selveste Sør Arena. Det endte med 5-0-seier over Stegaberg og igjen kunne Gimletroll-jentene løfte pokalen over hodet. Første, men helt sikkert ikke siste, kamp på TV var et faktum.

Før en spennende høstsesong gikk i gang igjen deltok vi i Sandar Cup og fikk med oss sølvmedaljer hjem herfra etter et litt forsmedelig tap på sudden death i finalen. Etter dette var det bare å gi alt i lokal serie og gå for å vinne kretsmesterskapet. Det gjorde jentene på best tenkelig måte og har nå gjennomført en høstsesong uten tap og med 31 plussmål.

Vi trenere er takknemlige, slitne, stolte og imponerte. Vi tror ikke jentene hadde lagt ned denne jobben hvis de ikke følte ekte glede, trygghet og mestring eller hvis ikke treningsfeltet vårt var en god plass å være. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Publisert 27. oktober 2019 13:10