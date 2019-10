Troll Svenn tok lørdag sin 20. seier i den 30. starten i travløp under sal. Helene Kolle var som vanlig dyktig rytter. Hesteguiden.com

Troll Svenn overtok montétronen

Kjell Løvdals Troll Svenn har lenge vært kronprinsen i montédisiplinen i Norge. Lørdag slo Vegårshei-hesten dronningen, Ulsrud Tea, og må nå ansees som Norges beste travhest under sal.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

For mindre enn 2 timer siden

Rogaland-hesten Ulsrud Tea, mestvinnende travhoppe i Norge gjennom tidende, var gjort til stor favoritt på hjemmebanen Forus på lørdag. I motsatt hjørne av ringen ventet sørlendingen Troll Svenn, som under Kjell Løvdals kyndige trenerhånd mer og mer har stått fram som en naturlig arvtaker til montétronen her til lands.

Tillegg ble for tungt

Før lørdagens dyst sto UIsrud Tea med 15 seire på 16 starter, mens Troll Svenn kunne skilte med 19 seire på 29 forsøk. Med sine over sju millioner kroner på bok var montédronningen Ulsrud Tea belastet med 20 meters tillegg på Troll Svenn. Dette tillegget skulle vise seg å bli et uoverstigelig hinder for montèmajesteten fra Rogaland.

Knallsterk vinnertid

Helene Kolle gikk offensivt til verks på ryggen til Troll Svenn, og styrte resolutt til tet da 1400 meter gjensto av løpet. I front holdt ekvipasjen et steinhardt tempo, og lot aldri Ulsrud Tea få sjansen til å hvile et eneste lite sekund. Troll Svenn forsvarte seg tappert hele oppløpet ned, og kom til mål på knallsterke 1.24,6/2100 meter, noe som er hestens raskeste tid under sal noensinne. Med denne seieren framstår nå Troll Svenn fra Vegårshei som landets aller beste kaldblodshest i montédisiplinen.

Lage Rosten fra Evje noterte seg for en flott dobbel på Forus da både Ithinkiama Genius og Thai Eros tok sterke seire lørdag. Hesteguiden.com

Dobbel til Rosten og Kringeland Eriksen



Lage Rosten fra Evje selet ut to vinnere samme kveld. Ithinkiama Genius tok seg av et av kveldens ungdomsløp for Thea Vatne på 1.14,8a/2040 meter, og Thai Eros vant DNTs Unghestserie for Johan Kringeland Eriksen på 1.15,6a/2040 meter. Det unge trenertalentet Kringeland Eriksen fulgte opp med å vinne ytterligere et løp under kvelden, da han kusket setesdølen Stjerne Kos inn til seier på 1.28,1/2080 meter. Stjerne Kos eies og trenes av Cay Normann Hovstad fra Grendi.

Johan Kringeland Eriksen styrte Grendi-hesten Stjerne Kos inn til seier på Forus. Her fra et tidligere seiersløp med Tom Erik Solberg i sulkyen. Hesteguiden.com

Waxens tredje strake

Øystein Tjomsland har virkelig fått seiersmaskinen Waxen tilbake på rett spor. Søndag innfridde han som stor favoritt på Sørlandets Travpark, og tok sin tredje strake seier da han vant på 1.29,4a/2140 meter. Hjemmetrener Geir Mikkelsen serverte Golden Dooleys en perfekt reise underveis i sitt løp, og kunne forholdsvis enkelt ta ned favoritten Always A Star i sluttfasen på 1.14,8a/2140 meter.

Øystein Tjomsland har fått Waxen tilbake på seiersporet. Søndag tok hesten sin tredje strake seier da han vant på hjemmebane. Hesteguiden.com

Kveldens gladeste vinner

Kveldens gladeste var uten tvil Ann May Sveinungsen fra Froland. Sveinungsen, som tidligere jobbet som travskoleleder i Travparken, tok sitt livs første seier i sulkysetet med egeneide og egentrente Rise Kongen. Ekvipasjen tok på seg den utfordrende oppgaven med å trave først i andrespor på utvendig av favoritten, Øystein Tjomslands Tekeld, men Rise Kongen var likevel sterk nok til å stikke mulen først på målstreken på fine 1.29,9/2180 meter.

Rise Kongen, her med Ole Johan Østre i sulkyen, tok karrierens første seier da han vant i Travparken søndag. Triumfen var også den første som kusk for eier og trener Ann May Sveinungsen fra Froland. Hesteguiden.com

– Dette var veldig stas! Det var ingen andre som ville ligge på utsiden av Øystein, og da tenkte jeg at "Pokker heller, da får vi gjøre det!". Rise Kongen er nervøs og sin egen verste fiende, men han er samtidig rask og talentfull. Det er en spesiell herremann, fortalte Sveinungen med et stort smil etter løpet.

Hesten eier hun sammen med Thorleif Tharaldsen fra Froland.