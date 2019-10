Sondre Paulsen og ØIF Arendal vant med ti mål på hjemmebane søndag. ØIF Arendal (arkivfoto)

Sesongbeste for ØIF Arendal

ØIF Arendal hadde full kontroll i søndagens 32-22-seier mot Halden.-

ARENDAL: Kampen var sesongbeste så det holder for ØIF-guttene, som – spesielt i andre omgang – herjet med Halden, som tidligere i uka hadde spilt seg til semifinale i cupen.

Både Sondre Paulsen og trener Marinko Kurtovic er inne på at dette er den endelige friskmeldingen av sesongens ØIF Arendal-lag.



– Ja, det er dette vi står for. Vi har en enorm fart i det vi gjør. Ting begynner å sitte nå, slår Marinko Kurtovic fast.

Sondre Paulsen konklusjon er ikke så langt unna.

– Det begynner å ligne det i alle fall. Vi er veldig bra i forsvar og på kontringene. Det er mange steg i riktig retning, mener han.

ØIF var i føringen gjennom hele kampen. I andre omgang spilte de skjorta av Halden. Seieren på 32-22 kunne nesten fort vært større. Ekstra gledelig var det også at Adrian Evensen kom inn og fikk sette de to siste scoringene for ØIF Arendal.

Sondre Paulsen trekker fram at han mener guttene nå tar tak i det som er blitt jobbet med på trening.



– Det synes jeg kom godt til syne i dag. Vi begynner å nærme oss der vi skal være. Nå vi kommer opp på seks-sju mål i dag, så føler jeg vi har kontroll. Mye tilsier da at vi ikke skal stoppe denne gangen, påpeker Sondre, som trekker fram målvaktspillet til André Bergsholm Kristensen som en av grunnene til nettopp det.

For 19-åringen – som sammen med flere lagkamerater ble plukket ut til dopingkontroll etter kampen – reddet 19 skudd i kampen. Det vil si en redningsprosent på sterke 45.



– Han gjør en praktkamp. Det er så vanvittig imponerende etter den tunge starten han fikk. Han leverer så til de grader og er banens bestemann for tredje gang på rad. Det viser hvilken klasse han holder, sier Sondre Paulsen.

Marinko Kurtovic er enig med veteranen og klubblegenden.

– Det viser hvilket nivå han holder. Det er veldig sterkt å komme tilbake etter en så tøff start. Vi har hatt troen på ham hele tiden, sier Marinko.

ØIF-treneren trekker fram at seieren over Halden vil bety mye for fortsettelsen. Nå er ØIF-toget på gang, og det vil ikke bli lett å stoppe, uansett hva stasjonen og destinasjonen heter.



– Nå er jeg enormt stolt. Vi er på gang. Vi styrer Halden dit vi vil. Vi var enige om å ødelegge for dem på venstre side og la dem trykke mot høyre. Der står Martin (Lindell) sterkt. Når også redningene kommer, straffer vi dem voldsomt, konkluderer Marinko Kurtovic, som påpeker at laget aldri har hatt noen form for panikk – selv om resultatene ikke har vært helt som ønsket.

SLIK VAR KAMPEN:

ØIF Arendal fikk en god start på kampen, anført av André Bergsholm Kristensen, som stoppet de to første avslutningene til Halden.

Etter fem minutter hadde ØIF fått en 3-2-ledelse, en ledelse som etter ti minutter var blitt økt til 5-3. Bakover begynte det å ligne mer på det ØIF vi har kjent de siste sesongene, med solid forsvar, der beina ble flyttet hurtigere enn motstanderne.

Ledelsen økte til 7-3, men da begynte Halden å bite fra seg. To raske scoringer og det var kontakt igjen. I samme periode rotet ØIF det til for seg i angrep og lot dermed østfoldingene.

Det sto 7-5 etter kvarteret, før Martin Lindell satte ØIFs åttende og sitt andre. Men Halden var kjappe til å redusere.

ØIFs tiende scoring var en skikkelig lagscoring, der Olaf Richter Hoffstad fikk sette ballen i mål, et angrep som involverte hele laget, med flere flotte pasninger. Da sto det 10-6. Det var også resultatet da 20 minutter var passert i Sør Amfi.

Ved 21 minutter hadde ØIF fått fem måls ledelse, etter at Richard Lindström hadde satt sin første.

Ved 25 minutter sto det 13-9. Da hadde Kristian Rammel også notert seg for ØIFs første tominutter i kampen. En utvisningsperiode ØIF for øvrig slapp unna med å slippe inn et baklengsmål.

Med to minutter igjen av omgangen var det kontakt igjen. Halden var to mål bak. Det rotet seg til framover for ØIF, men William Fiala Gjermundnes fikset 14-11 på en sjumeter med 20 sekunder igjen av omgangen. Halden fikk mulighet til å redusere, men avslutningen fra direkte frikast gikk rett i ØIF-muren.

Andre omgang startet med miss fra begge lag, ikke ulikt det vi opplevde i første omgang. En redning fra Bergsholm Kristensen ga kontring og Sondre Paulsen fikk sette omgangens første mål.

ØIF fikk sjansen i overtall, men allerede etter to pasninger var ballen hos Halden. Østfoldingene utnyttet muligheten til å krype to mål bak. Kristian Rammel sørget for at det sto 17-14 da 35 minutter sto på kuben i Sør Amfi.