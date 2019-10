Denne gjengen utfoldet seg på isen i Idda Arena sist søndag. Privat

Suksess for jentehockeydag

Nær 30 jenter deltok på Jentehockeydagen i Idda Arena.

For mindre enn 40 minutter siden

KRISTIANSAND: Dette arrangementet gikk søndag av stabelen i forbindelse med "World Girls Ice Hockey Weekend" – et tiltak fra IIHF der det arrangeres en verdensomspennende helg hvor jentene står i fokus. For jentene er i vinden som aldri før innen mange tradisjonelle gutteidretter, også innenfor ishockey. Hockey er den raskest voksende jentesporten i verden, noe som også har spredt seg til Norge og Kristiansand. KIK har nå eget jentelag for J11-13, samt jenter som deltar på aldersbestemte lag fra U8 til U15.

Det ble en lystbetont jentehockeydag med øvelser og lek på isen, som hauk og due, stafetter og hinderløype. Etter en drøy time på isen ble jentene samlet i garderoben for avslutning med kaker og saft. Veldig gøy å se så mange ivrige og blide jenter, noe som lover bra for hockeyframtida på Sørlandet.

Privat

Noen av jentene som deltok spiller allerede fast i klubben, men flesteparten av jentene som var med på Jentehockeydagen, var nybegynnere. Målet med arrangementet har vært å vise jenter hvordan det er å spille hockey og forhåpentligvis friste noen til å starte. Vi vil vise foreldre og barn at hockey kan spilles på jenters premisser.

Privat

Mange foreldre har et inntrykk av at ishockey er en tøff sport, en sport hvor det går litt hardt for seg. Sannheten er at det er svært lite skader i hockey sammenlignet med andre idretter. Barna er godt beskyttet av utstyr og et regelverk, hvor det ikke er lov å takle i barne- og kvinnehockey.

Hockeysporten er spesielt gunstig for barn og ungdom – og er ved siden av turn, kanskje den idretten som gir barn mest allsidighet. Hockey gir barna bedre balanse, reaksjonsevne, motorikk, koordinasjon, fart og styrke, i tillegg til sosial kompetanse, utfordringer, selvfølelse, samhold og idrettsglede.

Vi håper at så mange som mulig kommer og tester ut hvor artig det er å stå på skøyter! Målet er å rekruttere nok jenter til å kunne starte jentelag i flere årsklasser. Husk at alle kan lære, og at det er aldri for seint å begynne. Vi ønsker alle jenter i alle aldre, som har lyst til å prøve ishockey, hjertelig velkommen.

Fakta Våre treningstider: Jentetreninger onsdager kl. 1900–1945 og søndager kl. 1800–1900. Skøyte- og Hockeyskolen (4-10 år) torsdager kl. 1800–1845 og lørdager kl. 1300–1400. Skøyteskole for ungdom torsdager kl. 2000–2045.