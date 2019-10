Dardan Dreshaj scoret to mål da opprykksklare Fløy vant sin 21. seier av 24 mulige denne sesongen. Fløy

To Dreshaj-mål i ny Fløy-seier

Dardan Dreshaj nettet to ganger da serieleder Fløy vant 3-1 borte mot Staal i lørdagens seriekamp.

Dagfinn Grastveit, Fløy

JØRPELAND: Fløy-trener Nikola Trajkovic har rotert kraftig på oppstillingen de siste kampene, men det ser ikke ut til å påvirke prestasjonene i nevneverdig grad. Fotball består som kjent av spill når man har ballen, og motspill når motstanderen har den. Nikola legger ned mye jobb overfor spillerne i begge fasene av spillet.

På en søkkvåt gressbane, med overvann på deler av den, var det spesielt motspillet som imponerte. Bortsett fra en periode i første omgang, slapp Staal lite til i banespillet på grunn av knallhard jobbing og fine avstander i laget. Dessuten påpekte Nikola før kampen viktigheten av at det fysisk sterke Staal-laget ikke måtte få unødvendige dødballer. I tillegg var nok Staal noe svekket av at Bjørlo og Danielsen sto over kampen.

Allerede etter seks minutter kom kampens høydepunkt da Dardan Dreshaj førte ballen, og plutselig fyrte av et knallhardt skudd fra over 20 meter som føk inn i nettmaskene. Etter dette jobber Staal seg sakte, men sikkert inn i kampen og etter 24 minutter måtte keeper Andreas Olsvoll vise sin klasse da han reddet en stor sjanse fra kloss hold.

Dette så ut til å tenne Fløygutta, for like etterpå fikk Daniel T. Eikeland en stor sjanse etter innlegg fra Dardan Dreshaj, men keeper reddet skuddet. Eikeland spilte for øvrig en fin omgang. Fløy kontrollerte siste halvdel av første omgang, og Dreshaj fikk like før pause en stor sjanse men misset på hodestøtet.

Fløy tok initiativet også etter sidebyttet, og 10 minutter ut i omgangen doblet Dreshaj scoringskontoen da han var sikkerheten selv på et fint innlegg av Kaj-Stian Apeland. Etter dette virket kampen avgjort, og Lasse Sigurdsen øket til 3–0 da han skjøt fra skrått hold og ballen snek seg over mållinja. Mot slutten reduserte Erik Steinsland da han utnyttet en noe svak Fløy-klarering på beste måte.

Som tidligere nevnt var det et knallsterkt kollektivt Fløy som vant denne kampen. De rutinerte spillerne leverte som alltid, og unggutta Andreas Olsvoll, Kaj-Stian Apeland, Daniel T Eikeland og Ole Fredrik Thorsen fulgte opp på en fin måte.

Førstkommende lørdag er det klart for et storoppgjør på Arkicon Arena da årets store overraskelse kommer på besøk fra Mandal. MK ble dømt nord og ned før sesongen, men ligger nå på en solid 2. plass to runder før sluttstrek kan settes.

Fakta KAMPFAKTA Staal-Fløy: 1–3 (0–1) 3. divisjon menn avd. 3 Scoringer: 6 min: 0–1 Dardan Dreshaj, 55 min: 0–2 Dardan Dreshaj, 79 min: 0–3 Lasse Sigurdsen, 83 min: Erik Steinsland Dommer: Senthalan Sellathurai, Årvoll IL Tilskuere: 50 Gule kort: Staal: Steffen Helgeland, Kristoffer Ramsland og Hallgeir Storevik. Fløys lag: Andreas Olsvoll, Kaj-Stian Apeland (Magne Karlsen 81. min) Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic, Jone B. Kleppa, Henrik Andersen, Tobias Henanger, Daniel T. Eikeland (Lasse Sigurdsen 46. min) Anders Hella (Sebastian Fredriksen 50. min) Ole Fredrik Thorsen (Magnus Ask Mikkelsen 65. min) Dardan Dreshaj (Andre Rosmer Richstad 55. min)