Fra venstre: Odine Jensen, Martine Kårigstad Andersen, Iben Andås, Benedicte Udjus, Mathilde Flo Hjetland, Emma Lindal og Karine Dahlum. Kai Corrigan

Våg vant håndballthriller

Vågs damelag vant i helga sin femte strake serieseier, denne gang med 25-24 hjemme mot Ålgård 2.

Martine Kårigstad Andersen

For mindre enn 2 timer siden

KRISTIANSAND: I Karusshallen lørdag kveld startet jakten på vår femte strake seier i 2. divisjon avdeling 2. Kampen mot Ålgård 2 startet målfattig, og lagene fulgte hverandre som skygger fram til 9–9. Da fikk vi satt det vi hele tiden søker, den bunnsolide "Våg-muren".

I løpet av omgangens siste sju minutter gikk vi fra 9–9 til 15-10, og det så lyst ut, men vi burde egentlig ha ledet med ti mål. Vi tenkte da at endelig skulle vi få en komfortabel seier. Fokuset i pausen var "å gå fra" og ikke slippe motstanderen inn i kampen, som vi har gjort i de foregående kampene.

Da andreomgangen startet, viste det seg at fokuset fra trenerne ikke hadde nådd helt inn i hodet på oss spillere. Midtveis i omgangen lå vi plutselig under med to mål. Etter den sjokkartede starten på andreomgangen fikk vi samlet oss igjen, fikk den nødvendige strafferedningen og fikk satt forsvaret.

Da kom også målene framover, og like før slutt ledet vi igjen med to mål. Det så igjen ut til at vi hadde kontroll på kampen, men vi klarte nok en gang å gi fra oss ledelsen.

Vågspillerne mot Ålgård 2, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no

Ett minutt før slutt var det likt, og vi måtte grave fram de siste kreftene. Vi er i flyten, vi hadde troen, og lyktes igjen. 50 sekunder før slutt satte vi dagens 25. mål, og da var det bare å stenge igjen de siste sekundene av kampen for å sende Ålgård 2 hjem uten poeng.

Det vi må ta med oss fra denne kampen er at vi klarer å vippe kampen i vår favør nok en gang, slik som i forrige seriekamp mot Stavanger. I tillegg ser vi at vi blir sterkere for hver uke som går etter hvert som vi får flere spillere tilbake fra skade. Når vi i tillegg får unge debutanter inn i stallen som bidrar positivt i tøffe kamper, ser vi at vi bare kommer til å bli bedre framover. Fem seire av fem mulige, og så blir vi bare bedre. Her er det muligheter!

PS! Også Randesund vant sin femte strake seier i vår avdeling denne helga, og de topper tabellen med bedre målforskjell enn oss.