Våg-damene foran fra venstre: Karine Dahlum, Martine Kårigstad Andersen, Benedicte Udjus, Mathilde Flo Hjetland og Marte Kalhovd. Bak fra venstre: Veriana Veliqi, Iben Andås, Ine Tjomsaas Markussen, Odine Jensen, Lise Hag Tellefsen, Maren Nørset og Tuva Lilleås. Odd Ivar Hjetland

Våg vant to nye seire

Våg topper sin 2. divisjonsavdeling etter å ha vunnet 40-29 og 36-22 mot henholdsvis Kongsvinger og Gjerpen 2.

Martine Kårigstad Andersen

For mindre enn 1 time siden

I helgen dro vi på årets lengste tur i 2. divisjon, til Kongsvinger for å spille mot det nyopprykkede laget, for deretter å reise til Skien for å spille mot Gjerpen 2. Kongsvinger har fått en tøff start etter opprykket, og for vår del handlet denne helgen egentlig om å unngå å «skli på et bananskall». Og slik gikk det heldigvis ikke. Vi startet kampen forrykende, og så oss aldri tilbake. Til pause ledet vi hele 27-12, og fikk endelig en kamp hvor vi slapp å ha hjertet i halsen helt til sluttsignalet.

Andreomgangen handlet mest om å gjennomføre, den var vesentlig svakere enn førsteomgangen, men vi fikk øvd på forskjellige konstellasjoner og fikk testet ut forskjellige formasjoner. Kongsvinger viste at de også kan spille håndball, men da sluttsignalet lød, sto det 29–40 på måltavla.

Våg-trener Mark Hawkins med spillerne rundt i en time-out. Odd Ivar Hjetland

Til tross for at vi tapte andreomgangen, er vi fornøyd med gjennomføringen av kampen. Treneren vår, Mark Hawkins, sier at dette handlet om å få poengene og øve på å bli bedre, og at han var fornøyd med det vi presterte.

Våg-spillerne mot Kongsvinger, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no

Stemningen var derfor god da vi satt oss i Våg-bussen i retning Skien hvor vi kunne forvente større motstand. Gjerpen 2 stiller ofte med flere eliteseriespillere på hjemmekampene når eliteserielaget ikke har runde, og det hadde de ikke nå i helgen. Søndag formiddag var derfor Våg-jentene skjerpet, og da hele fem Våg-supportere entret Gjerpenhallen med godt humør og eplekake, skjønte vi at vi måtte gjøre oss fortjent til å spise den i garderoben etter kampen.

Vi kopierte nesten foregående kamp, startet med et voldsomt tempo og «gikk ifra» umiddelbart. Til pause var det avgjort, vi ledet 21–10 uten å ha satt på turboen. I andreomgangen handlet det om å fortsette utviklingen, og vi vant 36–22. Hjemmelaget eplekake i garderoben smaker best når man har vunnet, og vi kunne alle sette oss i bussen hjemover med et smil.

Vi har nå startet sesongen med sju seire på sju kamper. Etter at alle de fem første var av det tøffere slaget var det godt denne gang å kunne hente poeng uten å måtte hente ut alt. Neste helg er det reise til tøffe bortekamper igjen, og vi håper denne helgen har gitt oss overskudd og motivasjon til å hente nye poeng fra Pors og hittil ubeseirede Runar. Vi leder nå tabellen foran Randesund, som hadde spillefri i helgen.

Våg-spillerne mot Gjerpen 2, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no

Publisert 28. oktober 2019 17:00