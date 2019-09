Fløy utklasset Vindbjart

VENNESLA: Vindbjart yppet seg fra start i fredagens kamp på det nye, fine anlegget på Moseidmoen, men det ble tidlig klart at Fløy-gutta var et nummer for store for vertene.

Fløy produserte ikke de store sjansene før Lasse Sigurdsen skjøt i tverrliggeren etter kvarteret. Ante Knezovic måtte også vise sin klasse ved et par anledninger etter farlige Vindbjart-overganger i denne perioden. Etter 30 minutter scoret så Christoffer Myhre etter et fint Fløy-angrep som Vindbjart-forsvaret ikke fikk klarert og Myhre dunket ballen i mål.

Fakta: Kampfakta Vindbjart-Fløy 0–5 (0–2) 3. divisjon menn avd. 3 28. min: 0–1 Christoffer Myhre 45 min 0-2: Dardan Dreshaj 50 min: 0–3 Lasse Sigurdsen 70 min: 0-4: Lasse Sigurdsen 86. min: 0-5: Ole Fredrik Thorsen, Gule kort: Fløy: Matej Dekovic og Vindbjart: Sondre Samuel Nordhagen Dommer: Zyad Tarik Qashua, Giv Akt Fløy: 1 Ante Knezovic 2 Jone Bjerkreim Kleppa 4 Jørgen Richardsen Kaptein 13 Johan Kvame Naglestad 14 Matej Dekovic 7 Sebastian Fredriksen 8 Henrik Andersen 19 Tobias Johansen Henanger 27 Christoffer Myhre 10 Dardan Dreshaj 30 Lasse Sigurdsen Innbyttere: 12 Andreas Olsvoll 9 Henrik André Dahlum Magnus Ask Mikkelsen André Rosmer Richstad 16 Ole Fredrik Thorsen 22 Anders Omvik Hella 24 Magne Karlsen Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen Magnus Langerud 16 Kjetil Myrvold 24 Sondre Samuel Nordhagen 25 Henrik Rolland 6 Simen Aleksander Aanonsen 13 Robert Våge Skårdal 23 Mustafa Omarkheil 7 Marcus André Aslaksen 17 Lasse Stephan Næss 99 Emil Grønn Pedersen Innbyttere 45 Jakub Maksymilian Rysiak 2 Anders Urdal Hansen 10 Bereketab Gerezgi 18 Stian Rosland 32 Markus Nyhus 33 Rasmus Hjelleset Bjerke 68 Martin Tallaksen

Etter scoringen tok Fløy fullstendig over initiativet, noe som vedvarte kampen ut. Like før pause gjorde Lasse Sigurdsen en kjempejobb og presset Vindbjart-keeperen til å gjøre feil, og Lasse spilte ballen inn foran mål der Dardan Dreshaj scoret enkelt.

Nytt Sigurdsen-mål

Etter 50 minutter punkterte Fløy kampen fullstendig da Dreshaj fosset ned på vingen, la inn foran mål til Sigurdsen som kastet seg fram og fikk tåa på ballen. Flott kontringsmål fra Trajkovics menn. Så etter 70 minutter ble Lasse Sigurdsen tomålsscorer da han lurte i bakrommet og snappet ballen fra en Vindbjart-spiller og stormet mot mål, og satteballen sikkert i nota.

Like før slutt fastsatte innbytter Ole Fredrik Thorsen da han scoret sikkert etter innlegg fra venstrekanten. Klassisk Thorsen-scoring.

Etter sluttsignalet lyder kunne Fløyspillerne slippe jubelen løs foran den tallrike gjengen Fløysupporterne som hadde tatt turen til Vennesla. Dersom MK avgir poeng i lørdagens kamp hjemme mot Pors, er Fløy klar for PostNord-ligaen neste år. Med MK-seier ligger de 12 poeng bak og 27 plussmål mindre, så det er det bare syltynn teori som hindrer gutta i å rykke opp.

Dahlum ankelskadet

Et skår i gleden var det at Henrik André Dahlum ble ankelskadet. Uvisst hvor omfattende skaden er, men la oss håpe på rask rekonvalesens for viktige Henrik André!

Trener Nikola Trajkovic var en meget fornøyd mann etter kampen, og påpekte spesielt den knallharde innsatsen gutta la ned for dagen som avgjørende for resultatet.