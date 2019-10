Bak fra venstre: Jørg Are Gjermundnes, Mina P. Gregersen, Linea Hovland, Ida Camilla Fosse, Frida Sundal, Anne Linn Eriksen og Fredrik Walderhaug. Midten fra venstre: Louise Pedersen, Tilde Gramstad, Henriette Steinsvåg, Silje Kjellemo Nilsen, Julie Stensland, Helene Isachsen og Mass Berg Johansen. Nederst fra venstre: Hanne Byklum, Frida Kvernes, Thea Løyte, Martine Thorsen, Camilla Henning-Olsen og Stine Heier. Frank Fosse

RIL klar for Lerøyserien

Randesunds J18-lag vant i helga begge sine kamper i kvalifiseringen og er blant de 24 jentelagene som skal spille i den nasjonale Lerøyserien

Morten Isachsen Randesund IL

KRISTIANSAND: Lerøyserien er en nasjonal serie for lagene i 18-årsklassen. Det spilles to kvalifiseringsrunder, før man er klar for seriespillet. Der deler man lagene i to puljer med 12 lag i hver, og de fire beste i hver pulje får plass i et nasjonalt sluttspill. Sist sesong deltok Randesund, og tok en solid 5. plass på jentesiden.

I helga som var kom Sarpsborg og Stabæk på besøk i Sukkevannhallen. Randesund slo Sarpsborg 32-19, og spilte fartsfylt og god håndball. I den siste kampen ble Stabæk slått 23-18, og dermed var Randesund vinner av puljen. Den siste kampen mellom Stabæk og Sarpsborg endte uavgjort 23-23, og Stabæk slo dermed følge med Randesund til Lerøyserien på bedre målforskjell enn Sarpsborg.

Trener Fredrik Walderhaug var veldig fornøyd med helgas kamper. Han sier at laget var noe spent på forhånd, da de viste svært lite om sine motstandere i kvalifiseringen. Så det viktigste var å fokusere på seg selv.

Laget hadde gode treninger siste uka, og spillerne responderte svært bra på forberedelsene, fortsetter Fredrik. Han trekker spesielt fram forsvarsspillet og kontringsspillet som avgjørende faktorer. Det var til tider også veldig godt målvaktspill. Laget viste stor framgang, og treneren er veldig fornøyd med utviklingen.

Vi ønsker jentene ykke til i sesongens Lerøyserie, og oppfordrer alle til å komme å heie på lage når de blir tildelt hjemmearrangement. Puljer og kampoppsett er klart i løpet av uka.