Mads Ljosland og søsteren Mina etter den historiske Dana Cup-triumfen i sommer. IK Gimletroll

Gir seg som Gimletroll-trener

Mads Ljosland (23) takker av som hovedtrener i Gimletroll etter sesongen.

Tyge Carlsen, IK Gimletroll

Nå nettopp

KRISTIANSAND: Ljosland leder sin siste kamp for 2. divisjonslaget når de tar imot Øvrevoll Hosles rekrutter på Kristiansand stadion søndag ettermiddag.

– Det er en totalvurdering som gjør at jeg takker for meg nå. Jeg har hatt tre fine – men også intense – sesonger i Donn og Gimletroll. Det har krevd utallige timer og mye energi, og nå merker jeg at mange av spillerne har større ambisjoner enn jeg selv har. Da er det på tide å slippe andre til, sier Ljosland.

Opprykk med Donn

I sin første sesong (2017) ledet han et nystartet damelag i Donn til opprykk fra 3. divisjon. Laget vant serien suverent, og scoret 93 mål på 18 kamper. Året etter reddet de blå og hvite plassen i 2. divisjon etter en sterk innspurt, til tross for en tynn spillerstall.

Ljosland coacher fra sidelinjen. Roar Tolfsen

– Det var fornuftig å forene kreftene i Gimletroll og Donn foran denne sesongen, og det har vi sett effekten av i år. Ei stor, sulten gruppe spillere som kjempet om seriemesterskapet helt fram til sist helg. Hvis forholdene legges til rette for dem videre, vil de ta ytterligere steg, sier Ljosland.

Historisk Dana Cup-gull

Han trekker fram sommerens Dana Cup som høydepunktet på disse tre årene. Gimletroll ble første lag på jentesiden fra Sørlandet som gikk til topps siden turneringen startet i 1982.

– Vi møtte de kanskje tre største favorittene allerede i gruppespillet, og fikk attpåtil en dårlig start. Likevel endte vi opp med å slå dem alle sammen. Jeg er stolt av det vi presterte i Danmark, og jeg tror det er inspirerende for både klubben og jentefotballen på Sørlandet, sier han.

Han var lenge fristet til å ta en sesong til som trener:

– Vi fikk aldri noen skikkelig sesongoppkjøring med laget i år, ettersom samarbeidet ikke begynte før rundt 1. februar. Det skulle vært interessant å se hvilken effekt en hel sesongoppkjøring med denne spillergruppa hadde gitt, sier han.

Trenerjakt

Den gleden får Ljoslands etterfølger i trenerrollen. Klubben er godt i gang med trenerjakten.

Gimletroll ønsker å ta enda et steg for å bli Sørlandets beste klubb på kvinnesiden. Skal vi få til det, må vi også legge andre oppgaver inn i stillingen, som for eksempel sportslig leder fotball i klubben. Da vil vi være interessant for mange sterke kandidater.

Mads Ljosland som Donn-trener under Trollcup høsten 2017. Også på bildet er assistentene Bernt Ole Abrahamsen (t.h.) og Morten Nygaard. Anders Jensen

Nestleder i Gimletrolls fotballutvalg, Oddvar Kaarmo, sier at Ljosland har lagt lista høyt når klubben nå leter etter hans erstatter.

– Å snekre sammen en prestasjonsgruppe på få måneder er ikke lett når relasjoner og samhandling mellom gode spillere er essensen for å kunne oppnå resultater i henhold til målsetting. Mads har, sammen med sitt trenerteam, løst denne oppgaven på en forbilledlig måte. Ja, noen utfordringer har det sikkert vært i løpet av en intensiv sesong, men de har blitt løst internt i gruppa, sier Kaarmo.

Han mener utgangspunktet for den neste treneren for A-laget er meget bra.

– Vi på utsiden er imponert over hvordan våre jente- og damelag har levert denne sesongen, både sportslig og sosialt. Jeg ønsker Mads lykke til videre med de planer han nå har for egen framtid, sier Kaarmo.

Mads Ljosland (23) gir seg som trener i Gimletroll. Her sammen med assistentene Morten Nygaard (t.v.) og Adrian Uberg Svendsen. Anders Jensen

Den avtroppende treneren er for tiden vikar på Presteheia skole, og har ett år igjen av lærerutdannelsen på UiA.

– Store sko å fylle

Høyreback Miriam Reinhardsen synes det er synd at hennes trener gjennom tre år gir seg.

Miriam Reinhardsen (18) har hatt Mads Ljosland som trener i tre sesonger. Ole Martin Haukedal

– Mads har vært en fantastisk god trener, alltid 100 prosent på og godt forberedt. Jeg synes han er spesielt god på dialog og tilbakemeldinger før og etter kamp. Den som skal overta har store sko å fylle, sier hun.

PS! Gimletroll må unngå et åttemålstap mot tabellfirer Øvrevoll Hosle 2 søndag for å beholde tredjeplassen i 2. divisjon avdeling 2. Avspark på Kristiansand stadion er klokka 15.00.