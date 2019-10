Jamshid Nazari jubler etter lørdagens triumf mot ungarske Oszkar Fiko i danske Gilleleje. Privat

Nazari vant karrierens tøffeste kamp

Lørdag vant kristiansanderen Jamshid Nazari (27) sin sjette strake kamp som proffbokser.

Nazari vant en meget tøff kamp mot en sterk motstander, i danske Gilleleje. Han møtte ungarske Oszkar Fiko, som hadde 61 proffkamper bak seg. Nazari bokset teknisk, men havnet litt for ofte inn i ungarerens måte å bokse på. Kampen var preget av mye holding. Dette irriterte tydelig Nazari, at Fiko hele tiden gikk framover og holdt ham i infight. Her var han meget sterk og jobbet mest.

Der var ingen tvil om hvem av de to boksere som er den beste, det er helt klart Nazari. Men Fiko er sterk og presset meget godt på. I fjerde runde fikk kampleder René Larsen nok av Fikos holding og han fikk advarsel og mistet ett poeng. Dette gjentok seg i femte runde, og ungareren burde vel også hatt et par poeng til i trekk for å slå mange av sine slag med innsiden av hansken.

I sjette og siste runde var det ikke noe penere boksing fra Fiko, men Nazari vant klart på poeng i det han selv betegner som karrierens tøffeste kamp hittil. Før han ble profesjonell i oktober for to år siden hadde Nazari bokset over hundre amatørkamper siden debuten våren 2010.

– Han var veldig sterk og erfaren. Han prøvde alt han kunne å ødelegge min boksing og taktikk. Jeg var forberedt på det og hadde en god oppkjøring for kampen. Jeg prøvde å holde hodet kaldt og ha fokus på å bokse teknisk. Jeg er fornøyd og har lært masse fra dette oppgjøret, fastslår Nazari.

