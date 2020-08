De var kjappest i Fløymila

Ingrid Ukkelberg og Kristian Tjørnhom var raskest blant kvinnene og mennene i den åttende utgaven av Fløymila.

Ingrid Ukkelberg fra Marnardal IL og Kristian Tjørnhom fra Kristiansand Løpeklubb løp inn til seier i kvinne- og herreklassen i lørdagens løp på Flekkerøy. Foto: Kristian Thomassen

Ingrid Ukkelberg løp inn på tiden 38,10,2 minutter, mens Kristian Tjørnhom brukte 32.19,1 minutter. Etter løpet oppsummerte Ukkelberg slik:

– Endelig fikk jeg testet Fløymila. En 10 kilometers rundtur på Flekkerøy i ei småkupert og variert løype. Underlaget varierte fra asfalt til små avstikkere på skogsti og grus.

Jeg var litt spent på været ettersom værmeldingen tilsa mye vind og regnbyger. Da starten gikk kl. 14, ble regnet byttet ut med ei stekende sol.

Spurtoppgjør

Jeg hadde en plan om å løpe kontrollert hardt, men endte med å løpe godt over komfortsonen. Jeg løp sammen med flere herreløpere i ei lita gruppe i starten, men den ble ganske raskt tynnet ut.

Mot slutten nærmet jeg meg David Grimestad, så vi fikk et lite spurtoppgjør på banen før mål. Han klarte å hente de siste kreftene, og slo meg med et par sekunder. Men jeg klarte å sikre 1 plass i dameklassen.

Jeg syns det var et bra løp og er fornøyd med egen innsats. Arrangør gjorde en god jobb og kan trekke spesielt fram alle løypevaktene som sto rundt i løypa.

Det var også en hel del lokale øyfolk som heiet på oss underveis. Takk til dere!

God gjennomkjøring for Tjørnhom

Kristian Tjørnhom meldte følgende:

– Jeg er godt fornøyd og brukte dette løpet som en gjennomkjøring mot viktigere løp (NM bane og maraton) i høst. Det var veldig moro at såpass mange på et bra nivå tok turen for å løpe Fløymila.

Ny øy-rekord

Gabriel Ingebretsen ble nummer fire totalt av de 189 deltakerne. Han satte imidlertid «øy-rekord» som den raskeste i Fløymila fra Flekkerøy. Ingebretsen løp på 33.52,7 minutter og knuste den tidligere rekorden til Kristoffer Pettersen på 36,21 minutter.

Gabriel Ingebretsen på vei mot mål. Foto: Kristian Thomassen

Etter løpet oppsummerte Ingebretsen:

– Det var veldig gøy å slå øy-rekorden. Etter at jeg hadde løpt fem kilometer viste klokka 17,21 minutter. Da tenkte jeg at nå er det bare å gi gass, jeg hadde ingenting å tape. Jeg hadde Kristoffer Pettersen rett foran meg, og han kjenner løypa bedre enn meg. Men jeg klarte å komme forbi ham, mye takket være masse heiing fra et stort publikum rundt løypa.

