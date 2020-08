Krigerkamp uten vinner

Fabian Ness kunne avgjort kampen for Arendal da han satte foten til et innlegg rett foran EIK-målet.

Etter en sterk sesongåpning har det gått tråere for Kim Kvaalen (t.v.) og Arendal i de siste kampene. Lørdag ble det 0–0 borte mot EIK. Foto: Arendal Fotball

EGERSUND: Dessverre for bortelaget gikk avslutningen på mirakuløst vis over mål. Dermed endte det 1-1 i Egersund lørdag.

Bortekampen mot EIK var nok før sesongstart antatt å være en av årets aller tøffeste oppgjør. I utgangspunktet ville derfor uavgjort vært et bra resultat, men EIK har skuffet i sesonginnledningen og Arendal har heller ikke plukket poeng jevnt og trutt i det siste. Derfor var nok begge lag veldig motiverte for å hente tre poeng i dette oppgjøret. Slik ble det altså ikke.

– Jeg er mellomfornøyd, sier Arendal-trener Steinar Pedersen etter poengdelingen.

På plussiden trekker han frem at Arendal står godt defensivt, samtidig som han mener hele laget jobber helhjertet gjennom hele kampen. Innsats og gjennomføring er solid, slik treneren vurderer oppgjøret.

– Det som trekker ned er at vi gjør for mange feil. Det fører til at vi må bruke mange krefter på å reparere unødvendige balltap. Vi har heller ikke nok kvalitet og presisjon offensivt til å vinne kampen, konstaterer han.

Startet bra

Arendal kom bra igang på gressbanen i Egersund, men det var likevel hjemmelaget som tok ledelsen. Et innlegg som ble slått inn mot mål etter 11 minutter, endte i scoring.

– Et flaksemål. Veldig kjipt å få imot oss, kommenterer Steinar Pedersen.

Men Arendal slo raskt tilbake. Etter 16 minutter tredde Dejan Corovic ballen fint frem til Omar el Ghaouti som kom alene med EIK-keeperen og satte ballen til side for keeper og i mål.

Dermed 1-1.

Stor sjanse

Flere mål ble det altså ikke, men den enkeltsituasjonen som kommer til å bli husket lengst fra oppgjøret, det er nok avslutningen til Fabian Ness etter 65 minutter.

– Situasjonen oppstår etter et innkast der ballen til slutt havner hos en umarkert Fabian på bakerste stolpe. Avslutningen gikk dessverre over mål. Det er synd vi ikke får uttelling på en så stor scoringsmulighet, mener Steinar Pedersen.

Kaptein Fabian Ness er enig:

- Denne skal sitte. Jeg føler nok kanskje at den sjansen min skal avgjøre kampen, sa Ness til Agderposten etter kampen.

Dueller

At kampen endte 1-1, gir alt i alt en relativt greit bilde av oppgjøret.

– Jeg opplever dette som en jevnspilt kamp. Det er ekstremt mange dueller og kamp om andreballer. Sjansemessig tror jeg det ender nokså likt. De har en del dødballer mot slutten, men vi forsvarer oss bra. Derfor er jeg mellomfornøyd. Men vi må tilbake på vinnersporet. Nå venter Odd 2, Sotra og Asker i de neste kampene. Vi må plukke trepoengere for å holde kontakten med lagene som ligger øverst på tabellen, sier Steinar Pedersen.

Ut med skader

To sentrale Arendal-spillere måtte forlate banen til pause på grunn av skader. Keeper Leopold Wahlstedt fikk en smell i leggen i situasjonen rundt EIKs scoring, mens Conrad Wallem kjente på en overbelastning av lysken som gjorde at også han ble spart i 2. omgang.

Et stort pluss i denne kampen var Jonathan Byttingsvik solide opptreden i mål etter pause. Han var bunnsolid og ryddet opp i flere kritiske situasjoner, i tillegg til at han også hindret EIK-scoring da tidligere Arendal-spiller Preben Skeie headet mot mål bare minutter før slutt. Men Byttingsvik var våken, måtte ut i full strekk og fikk slått ballen over tverrliggeren.

– Jeg er kjempefornøyd med Jonathan. Han løste oppgaven på aller beste måte. Jeg synes også Håvard (Meinseth) er frisk når han kommer inn etter pause. Det er gledelig å se, sier Steinar Pedersen.

Etter sju kamper ligger Arendal på femteplass i 2. divisjon avdeling 2 med 11 poeng. Bryne topper med 17 poeng.

