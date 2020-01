Medaljefavoritter på hjemmebane

Denne spillerkvartetten fra KBK er blant medaljefavorittene i ungdommens badmintonmesterskap i Kristiansand.

Fra venstre: Kevin Elson, Julie Marie Andersen Abusdal, KBK-trener Ikmal Hussain, Filip Bøhn og Sander Østhassel. Foto: Shayan Jalilian

Shayan Jalilian Kristiansand Badmintonklubb

KRISTIANSAND: Denne helgen braker ungdommens badmintonmesterskap løs i Odderneshallen og Badmintonsenteret. UBM, som turneringen forkortes til, er en prestisjefull, men samtidig inkluderende turnering. fine med mesterskapet er at alle U15- og U17-spillerne i landet kan kjempe mot de beste i kampen om medaljer. Hele 36 klubber fra Norges langstrakte land vil være til stede med 195 påmeldte deltakere

I U17-klassen er det spesielt Kevin Elson og Julie Marie Andersen Abusdal som peker seg ut som kandidater til å gå hele veien i mesterskapet. De er begge to ranket som nummer en i henholdsvis herre- og damesingle U17, og i tillegg danner de par i mixed double-klassen. De har store planer og forventninger, men samtidig mener Kevin Elson at det er viktig å fokusere på spillet.

Kevin Elson og Julie Marie Andersen Abusdal er begge to store kandidater til å nå langt i helgens UBM. Foto: Shayan Jalilian

– Jeg gleder meg til å spille på hjemmebane. Det er mange som kommer for å støtte oss, og det er fint å kunne vise seg fram foran familie og venner. Jeg forventer at jeg spiller mange gode kamper, og kommer så langt som jeg klarer. Det er en lang turnering og mange kamper som skal spilles så fokuset må være på plass, sier han.

God kjemi

Kevin Elson og Julie Marie Andersen Abusdal har spilt mixed double sammen i en årrekke, og har med årenes gang dannet svært god kjemi seg imellom på badmintonbanen, noe Julie mener er en faktor bak det gode samspillet deres:

– Det er veldig gøy å spille sammen med Kevin. Vi har spilt sammen siden vi startet å spille badminton, og det gjør at vi er trygge på hverandre. Dette er noe av det viktigste skal man lykkes i mixed double, at man er trygge på hverandre og har god samhandling på banen. Vi har vunnet mixed double to ganger før i UBM, men da var vi U15-spillere begge gangene. Målet denne gangen er å ta tre medaljer, og ingenting ville vært bedre enn å vinne noen finaler.

Filip Bøhn og Sander Østhassel er ranket som nummer en i double-klassen i U15. De har store ambisjoner om å ta medalje i årets turnering. Foto: Shayan Jalilian

– Det blir vanvittig gøy!

I U15-klassen stiller også KBK med mange gode unge spillere, og her er det spesielt Filip Bøhn og Sander Østhassel som skiller seg ut som gode kandidater til å kunne nå langt i herredouble. Radarparet er ranket som nummer en i double-klassen på U15-siden, og har store muligheter til å ta hjem medalje på hjemmebane.

For trener Ikmal Hussain er også denne turneringen spesiell. Etter at den tidligere nederlandske treneren, Rik Hermans, forlot klubben i forkant av denne sesongen tok Hussain over som ny KBK-trener. Han har jobbet tett og bra med spillerne, og gleder seg til å se hva de kan utrette når UBM braker løs i Kristiansand i helgen.

KBK-trener Ikmal Hussain gleder seg stort til å se sine spillere i aksjon på hjemmebane. Foto: Shayan Jalilian

– Det blir en vanvittig gøy helg! Spillerne gleder seg stort og vi har fått gleden av å være arrangør for denne turneringen. Alle spillerne har forberedt seg godt og det blir interessant å se hva vi kan utrette på hjemmebane. Vi har et veldig godt lag, der Sander og Filip har muligheter til å gå langt i U15-klassen. Vi har også Kevin og Julie i U17 som begge er ranket som nummer en i Norge. Det viktigste for meg uansett er at alle spillerne går ut på banen og koser seg, og at de gir alt de har i kampene. Da vil det gå oss godt, sier Ikmal Hussain dagen før turneringen settes i gang.

Ordfører på plass

Turneringens første kamper går av stabelen fredag klokka 10, og lørdag klokka 9 vil ordfører Jan Oddvar Skisland, være til stede for å offisielt sette turneringen i gang. Det vil da også bli innmarsj der alle klubber og deres spillere vil være til stede.

