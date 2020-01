Dobbeltseier til Kristiansand Løpeklubb i dansk nattløp

Charlotte P. Aspholm og Terje Fredriksen vant henholdsvis dame- og herreklassen på terrengløpet Silva Night Owl Trails maratondistanse.

Vinner av herreklassen på 42 km, Terje Fredriksen (nummer to fra venstre) og vinner av dameklassen på 42 kilometer, Charlotte P. Aspholm. De er flankert av arrangørene Jon Nygaard Rahr (lengst til venstre) og Bo Georgi Kristensen (lengst til høyre). Foto: Svein Erik Bjorvand

Svein Erik Bjorvand, Kristiansand Løpeklubb

KARUP, DANMARK: For fjerde år på rad deltok løpere fra Kristiansand Løpeklubb på terrengløpet Silva Night Owl Trail i Karup utenfor Silkeborg. Løpet foregikk som tidligere år i Havredal og Ulvedals Plantager og løypa snor seg på fine stier, grusveier, skogbunn og sugende myrer gjennom skogen. Underveis i løpet passeres steder som Ulvehiet, «The middle of nowhere» og, selvsagt, Norskestien! At Danmark «bugter seg i bakke dal» og absolutt ikke er bare flatt, får løperne tydelig merke underveis.

Stor deltakelse

Hele 25 løpere fra løpeklubben deltok på de to distansene, maraton (42 km) og halvmaraton (21km). Klubben utmerket seg som tidligere år ikke bare ved stor deltakelse, men også ved sterke sportslige prestasjoner. Charlotte Pollumae Aspholm vant dameklassen på maraton, og Terje Fredriksen vant herreklassen suverent.

Vinner av dameklassen på 42 km Charlotte P. Aspholm, med Vegard Knudsen til venstre. Foto: Svein Erik Bjorvand

På halvmaraton fikk Trine Holmer-Hoven en sterk andreplass i dameklassen, mens Gaute Grastveit løp inn til fjerdeplass i et knallsterkt tetfelt hos herrene. I tillegg til disse løperne fikk klubbens øvrige løpere hederlige plasseringer i sine klasser og distanser. Maratondistansen hadde to debutanter, Truls Bergmann og Tommy Rasmussen. Sistnevnte fikk god hjelp av Kai Rune Karlsen, som tålmodig coachet Rasmussen gjennom Rasmussens aller første maraton. Ingen vil påstå at de to debutantene valgte den letteste løypa å starte maratonkarrieren i!

Årets utgave av Silva Night Owl Trail ble preget av at det også i Silkeborgtraktene har vært en våt og mild vinter. Løperne fikk stifte bekjentskap med gjørme, vann og sleipe stier i en svært krevende og våt terrengløype. Tåke og regn gjorde at sikten i lyset fra hodelykten tidvis ble noe redusert.

Debutant på 42 km, Tommy Rasmussen t.v., etter over 5 og en halv time i gjørma. Godt assistert av Kai Rune Karlsen! Foto: Svein Erik Bjorvand

Til Kristiansand i april

Kristiansand Løpeklubb har etter mangeårig deltakelse opparbeidet seg et nært og godt forhold til de danske arrangørene Bo Georgi Kristensen og Jon Nygaard Rahr. Det er derfor ekstra hyggelig å kunne sende en så stor og løpssterk delegasjon ned til dette løpet. At det er en gjensidig glede, forstår man når danskene gjør en solid gjenvisitt på løpeklubbens ultraløp KrsUltra i april.

Etter målgang fikk slitne løpere servert rykende varm chili con carne og tilhørende sosialt samvær utover i de sene kveldstimer. Dette løpet har en sosial side som er like viktig som den sportslige, noe som bare er en ekstra hyggelig del av det å delta i et så annerledes og spesielt løp!

Fakta Resultater for de norske løperne: 42 km damer: Charlotte Pollumae Aspholm 4:48:34 42 km herrer: Terje Fredriksen 3:33:02 Thomas Øderud 3:46:06 Lars Sodefjed 3:59:27 Truls Bergmann 4:18:07 Erlend Haukland 4:20:49 Jakob Kallevik 4:33:56 Vegard Knudsen 4:39:47 Kenneth Eikeland 4:39:58 Casper Bergmann Henriksen 4:41:29 Tommy Rasmussen 5:38:38 Kai Rune Karlsen 5:38:43 Ove Flaat 6:04:18 21km Damer Trine Holmer-Hoven Mari Melsom Kristensen 3:00:18 Kirsten Lykke Eikeland 3:54:48 Hege Jortveit 3:58:05 Irene Sørensen 4:05:13 Ann-Christine Lykke 4:05:17 Linda G Opheim 4:11:35 21km herrer Gaute Grastveit 1:41:17 Yngve Mathisen 1:54:12 Svein Erik Bjorvand 2:01:33 Stefan Lundgren 2:02:22 Andreas Storbukås 2:03:21 Kenneth Østensen 2:05:46 Morten Sakariassen 2:20:53

