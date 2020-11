Vant sølv i NM-debuten

Etter en tøff oppkjøring må jeg si meg fornøyd med andreplass i mitt første NM.

Kristiansand-bosatte Khaibar Jabarkhil (28) ble nummer to i classic physique under norgesmesterskapet i bodybuilding og fitness på Eidsvoll sist helg. Her er han flankert av Tommi Thorvildsen (t.v.) og sin trener Roger Holsether. Foto: Privat

Khaibar Jabarkhil

UTØVERBLOGG: Som jeg har skrevet i en tidligere utøverblogg her i Lokalsporten, var jeg spent før min NM-debut. Før jeg startet på den tøffe dietten til konkurransen, hadde jeg et kosthold med mye kalorier og karbohydrater. De siste ukene før NM gikk jeg over til et striktere kosthold, som bare besto av torsk, kylling og brokkoli.

Hver morgen hadde jeg kardiotrening i en time på tom mage. Jeg holdt meg til power walk, for ikke å miste så mye muskelmasse. Hver ettermiddag/kveld kjørte jeg en styrkeøkt i 1,5 time, etterfulgt av 20–30 min kardio igjen. Dette for å gå ned i fettprosent og for å bli sceneklar. Det krever mye tid, jobb og planlegging for å komme i sceneform. Selv om man mange ganger vil gi opp underveis, har man et mål å jobbe mot. I tillegg til trening, jobb og kosthold fokuserte jeg på å hvile og restituere.

Her står jeg til høyre på scenen i min klasse i classic physique. Foto: Privat

NM-konkurransen ble gjennomført med strenge smitteverntiltak. Fredagen begynte jeg med «oppkarbing» for å få mer trøkk i musklene. Vi hadde innveiing og tanning fredag ettermiddag. Her var vi delt inn i bolker slik at vi kunne gjennomføre dette på en trygg måte og slik at vi opprettholdt smitteverntiltakene. Lørdag var det på’n igjen med ny runde med tanning. Da finpusset vi litt på poseringene og friprogrammet sammen med coachen. Jeg hadde oppkarbing lørdag også, og i tillegg lett trening med manualer og strikk for å få pump i muskulaturen.

Jeg har som mål å konkurrere i Sandefjord Open og Oslo Grand Prix våren 2021, da i klassen bodybuilding. Foto: Privat

Da tiden var inne for min klasse, ble vi ropt opp og bedt av en dommer om å gjøre de forskjellige poseringene. Etter vi var ferdig her, gikk hver utøver alene ut på scenen for å gjennomføre sitt ett minutt lange friprogram. Her ble vi bedømt ut ifra fysikk, symmetri og posering. Det holdt til andreplass for min del, noe jeg er greit fornøyd med. Det var tross alt min debut og jeg deltok også i det som ble regnet for den tøffeste klassen. Etter konkurransen feiret jeg sammen med min trener på et burgerrestaurant, det smakte himmelsk!

Foto: Privat

