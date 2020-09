Kjør billøp med privatbilen din!

Challenge er en form for billøp som enklest kan forklares med å være rally på idealtid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bjørn Natvig (61) og sønnen Bjørn André (15) fra Kristiansand er ivrige challenge-utøvere. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Vidar Sulland Challenge-Gruppen, KNA Vest-Agder

Det er så enkelt lagt opp at du kan bruke privatbilen din, og du vil få full opplæring av oss før løpene. Et løp vil inneholde forskjellige typer etapper, som hver har sine utfordringer for fører og kartleser.

Det finnes fire typer etapper (eller prøver):

1. Pålitelighetsetappe (P-Etappe). Her kjører man etter en gitt gjennomsnittshastighet der løype er nøye beskrevet i papirene dere får ut før løpet.

2. Orienteringsetappe (O-Etappe). Kjøring av en løype etter kart, her får deltakerne en makstid man må klare.

3. Ferdighetsprøve (Førerprøve). På ferdighetsprøvene er det sjåføren som er mest i sentrum. Her er det tiden man bruker og at man har kjørt riktig som teller. Disse foregår på lukkede områder, som en parkeringsplass, sandtak eller en racerbane.

4. Transportetappe. Her er det igjen gjennomsnittshastighet som teller.

Foto: Privat

* Alle etapper utenom Ferdighet går på vanlig trafikkert vei og er kontrollert gjennom en GPS-tracker man får med seg i bilen. Så man må hele tiden kjøre etter trafikkreglene, og forholde seg til de andre på veien.

* På alle typer etapper, bortsett fra Ferdighet, skal man også være på utkikk etter skilt med bokstaver man skall notere ned.

* Avvik fra «fasit» gir prikker, og det laget med færrest prikker vinner.

Hva trenger du å komme med?

* Bil med skilter i godkjent teknisk stand.

* Bil må ha med: Varseltrekant, gul vest, førstehjelpspute

Av utstyr ellers, trenger dere stoppeklokke og en klokke som viser riktig tid på sekundet. Det kan være en mobiltelefon eller en radiokontrollert klokke. Dette så dere klarer å starte på riktig tid.

I tillegg kan det være lurt å ha med seg en skriveplate med klype i a4-format til å holde orden i papirene, samt penn og en textmarker.

Vi som driver med challenge-løp, synes dette er kjempegøy! Vi ønsker å få med flere som ønsker en morsom hobby der to kamerater, et par, far/mor og sønn/datter kjører sammen.

Et treningsløp tar rundt to timer i kjøretid. Minimum alder for kartlesere er 14 år. Her finner du mer informasjon:

Challenge Sør/Bilsport for alle (Facebook-gruppe, som man kan bli medlem av)

www.challengenorge.no (Nasjonal nettside med masse info, resultater, forum mm)

Som dere ser av bildene så er det mange som etter hvert skaffer seg en gammel bil de bruker, men de aller fleste begynner med privatbilen og ser om dette er gøy. Som for det meste annet, er Challenge lett og få til, men vanskelig å mestre – så man hele

tiden har ting man kan forbedre, både fører og kartleser.

Neste løp arrangeres 8. oktober 2020. Invitasjon til dette, med påmeldingsdetaljer finner dere på Facebook-siden over. Det løpet vil ha start og mål på Vamoen Gokartbane på Finsland. Velkommen til å prøve Challenge – en bilsport for alle.