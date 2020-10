Stipenddryss til sørlandstalenter

Vennesla kommune markerer fredag kveld at følgende personer har mottatt et idretts- eller kulturstipend.

I januar i år gikk Vindbjart-løper Mathias Holbæk fra Kristiansand helt til topps i den klassiske sprinten under junior-NM på ski. Foto: Ole Endré Kallhovd

Ida Roland: Ida er tilknyttet Vindbjart ski og går nå på toppidrett på Akademiet Kristiansand. Ida trener ca. 550 timer i året og kan vise til gode plasseringer i Hovedlandsrennet, Oslo Skifestival og Ungdommens Holmenkollrenn. Hun har også deltatt i Equinors Norgescup for juniorer. Ida har gått på ski siden hun var 8 år og Kjell Einar Gaustad i Vindbjart ski sier bl.a. dette om henne: «Ida er en flott ambassadør for idretten. Ida er Hun er en humørspreder, et stort forbilde og en viktig bidragsyter til et fantastisk miljø i klubben. Et idrettsstipend vil være en viktig motivasjonsfaktor for videre satsing».

Ida Roland Foto: Privat

Ina Hægeland: Ina har holdt på med skiskyting i åtte år. Hun gå nå på toppidrett Skiskyting på Sirdal videregående skole, og sportsjef på skolen, Roger Grubben sier bl.a. dette: «Ina er en meget målbevisst og ambisiøs utøver, og legger ned mye tid i idretten». Hun har hatt mange gode plasseringer i nasjonale renn, bl.a. en 1. og en 2. plass i Norgescupen i sin årsklasse. Ina vil bruke idrettsstipendiet til utstyr og reiser og drømmer om å gå for landslaget.

Skiskytteren Ina Hægeland fra Øvrebø IL jubler her for seieren i aldersklassen K17 i norgescupsprintstevnet i januar i år. Foto: John Olav Steinsland

Mathias Holbæk: Mathias har holdt på med langrenn i ni år og er tilknyttet Vindbjart ski. Han går nå på Hovden Skigymnas og har hatt flere topp 10-plasseringer. Det siste året kan Mathias vise til NM tittel i sprint klassisk og 2. plass i norgescupen sammenlagt. Han har som mål å kjempe om medaljer på internasjonalt nivå. Roar Hjelmeseth, trener på Hovden Skigymnas sier bl.a. dette om ham. «Det er få person på Mathias sin alder som trener så mye som ham. Han er ivrig, og vi må heller bremse litt treningsmengden. Det er ikke lett når resultatene har vært så formidable. Han har i ung alder oppnådd plasseringer som ingen andre mannlige utøvere fra Sørlandet har gjort tidligere. Både i lange og korte løp, klassisk og fristil, er Mathias med i toppen».

Mathias Holbæk kommer fra Ålefjær i Kristiansand, men representerer Vindbjart ski. Foto: Jacob Buchard

David Førde: David er gitarist, både på klassisk og elgitar. Han har tatt timer hos Sindre Haugen på Vennesla Kulturskole i åtte år og er nå fordypningselev. Sindre sier bl.a.: «David har alltid vært en elev som sier ja til ekstra innsats og alle utfordringer. Han er et forbilde og motivator for andre gitarelever og han har representert kulturskolen på utallige konserter og arrangement.» I de siste årene har han deltatt på UKM tre ganger og gått videre til fylkesfestivalen to av disse gangene. David er også med i Lørdagskilden, Kilden sin musikksatsing på unge utøvere, og han ble nominert til Drømmestipendiet i 2019. David har som mål å kunne leve av musikken sin, og skape begeistring, opplevelse og glede.

David Førde. Foto: Privat

Arna Rut Sigurdardottir: Arna Rut har holdt på med dans i 15 år. Siden 2010 har hun vært tilknyttet Sharrons Dansestudio. Hun trener moderne, jazz, yoga og ballett flere ganger i uken. Sharrons Roberts sier bl.a. dette: «Arna er en hardtarbeidende elev, med gode kreative evner og potensial». Den unge danseren er medlem av ungdomskompaniet «Dansebanken – ung» som er et program for unge dansere i Agder og hun er plukket ut til å være med på Den Norske Opera og Ballett sitt prosjekt «På tå hev». Nå har hun startet på tre års bachelorgrad innen samtidsdans på Contemporary Dance School i London.

Arna Rut Sigurdardottir. Foto: Privat

Eirik Hodnemyr: Eirik er kordirigent og utøvende musikere og er tilknyttet Vennesla frikirke og Asgarskolen. Eirik har drevet et gospelkor i to år og spilt konserter med forskjellige artister og band i Vennesla. Før koronaen kom, turnerte han landet rundt som pianist for Ansgar Gospel Choir. I tillegg til skolegangen, har han tatt pianotimer med Trond Øgren Tellefsen. Eirik drømmer om å dirigere kor på et profesjonelt nivå og ha et levebrød av sin musikerjobb. Etter fire år vil han ha en mastergrad i musikk og håper da å være en foretrukken kapellmester og musiker i Kristiansandsregionen. Han vil bruke stipendiet til et nytt piano.

Erik Hodnemyr. Foto: Privat