Skal klare en million skritt i desember

Vi er innstilt på å ha det vondt, og egentlig tror vi ikke det går.

Gisle Handegaard (f.v.), Tom R. Hansen, Geir Juklerød og Magne Eikild fra Vågsbygd Runners grugleder seg til å ta fatt på desember og 32.258 skritt om dagen i snitt. Foto: Privat

Tom R. Hansen Vågsbygd Runners

Vi - seks kompiser i 40 og 50-årene som normalt løper Vågsbygdskauen på kryss og tvers - har satt oss et rimelig ambisiøst mål om å unnagjøre en million skritt i løpet av desember 2020. Det betyr 32.258 skritt om dagen i snitt, eller ukesoppdrag 225.806 skritt. Hviledager kan vi bare glemme.

Nå er vi normalt veldig optimistiske, men med full jobb og familie skal det godt gjøres å komme i havn med prosjektet. Alle seks er skjønt enig om at dette ikke skal gå på bekostning av juleforberedelser og normal sosial tilstedeværelse, men våre koner er ikke helt overbevist. Alle seks er også enig om at bilen må stå ubrukt i desember, og at løping til og fra jobb med omvei er selve nøkkelen. I tillegg må helgene benyttes med ekstra skritt. Fredagen skjermes til normal familiehygge.

Et forslag til hvordan uka kan fordeles er denne, med tre rolige dager og særdeles tøffe lørdager og søndager. Som Robert sier: «Desember blir all in.»

Mandag: 15.000 skritt.

Tirsdag: 40.000 skritt.

Onsdag: 20.000 skritt.

Torsdag: 35.000 skritt.

Fredag: 15.000 skritt.

Lørdag: 50.000 skritt.

Søndag 55.806 skritt = ukeresultat 225.806.

Robert Stenersen McShane er den femte fra Vågsbygd Runners som deltar i «millionprosjektet». Den sjette og siste er Thomas Øderud, som nylig meldte seg på. Foto: Privat

Vi har en facebookside som heter Vågsbygd Runners hvor vi oppdaterer med skritt. Samtidig håper vi flere blir motivert til å prøve seg på 250.000, 500.000 eller 750.000 skritt. Du kan kjøpe avanserte klokker eller enkelt bruke en skritteller-app på telefonen din.

