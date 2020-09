Sikret Fløy-poeng mot serielederen

Takket være en scoring fra Kaj-Stian Apeland klarte Fløy 1-1 borte mot serieleder Vard Haugesund lørdag.

Fløys målscorer i lørdagens 2. divisjonskamp, haugalendingen Kaj-Stian Apeland. Foto: Fløy IL

HAUGESUND: Fløy reiste til Haugesund dagen før kamp for å få best mulig oppladning til toppoppgjøret mot Vard Haugesund. Og det skulle lønne seg, for Fløy spilte jevnt med haugalendingene og viste hvor mye som bor i dette laget.

Førsteomgangen var jevnspilt. Der Vards rutinerte ringrev på midtbanen, Roy Miljeteig, hadde den desidert største sjansen fra ni-ti meter. Men skuddet hans gikk like til side for målet til Fløy-keeper Knezovic. Etter halvtimen var spilt måtte Fløys midtbanespiller Christoffer Myhre ut med skade og ble erstattet av Tobias Henanger. Han kom inn og styrte midtbanen og presspillet til bortelaget godt.

De 180 tilskuerne på stadion fikk se to gode lag som viste seg solide defensivt og temmet det meste som kom av angrep. Førsteomgang endte uten scoringer og tavlen viste 0-0 da dommer blåste til pause.

Straffescoring

I begynnelsen av andre omgang pekte dommeren på straffemerket i det som så ut som en noe billig straffe. Til tross for store protester fra Fløy-leiren sto dommer fast på sin avgjørelse og Roy Miljeteig sendte hjemmelaget i ledelsen fra krittmerket. Men Fløy nektet å gi opp av den grunn og fortsatte å skape sjanser mot keepertalentet Thomas Kinn i Vard-buret. Og etter 64 spilte minutter satt ballen i mål. Utligningen kom etter et flott angrep på høyresiden. Anders Hella fosset fram og slo et smart innlegg til haugalendingen Kaj-Stian Apeland, som hælflikket ballen i mål. Meget pent!

Fortsatt på tredjeplass

Vard viste hvorfor de topper tabellen og var det beste laget videre ut i 2. omgang. De var nærmest scoring rett før full tid da ballen sang i tverrliggeren. Men det hele endte med poengdeling, 1-1 på den pene gressmatta på Haugesund stadion. Meget sterk prestasjon av Fløy å reise hjem med ett poeng i sekken. Øylaget ligger nå på en sterk 3. plass fem poeng bak dagens motstander og serieleder.

Denne kampen var for øvrig Vard Haugesunds siste på Haugesund stadion før de nå må over på kunstgress grunnet fare for slitasje på gresset utover høsten. Trist for Vard og for PostNord-ligaen.

Kommende lørdag er det kamp på Arkicon Arena igjen, der Egersund er motstander kl. 16.00.



Fakta Kampfakta Vard Haugesund - Fløy 1-1 (0-0) 11.serierunde Haugesund stadion Dommer: Andre Arnholt (Østsiden Askøy FK) Målscorere: Roy Miljeteig 52’ (Vard) og Kaj-Stian Apeland 64’ (Fløy). Gule kort: Adebahr (Vard) & Grundetjern, Apeland, Holt (Fløy). Fløy (4-5-1): Ante Knezovic - Jone Kleppa, Matej Dekovic, Mats Holt, Jørgen Richardsen (K) - Kaj-Stian Apeland, Andre Richstad, Christoffer Myhre (Tobias Henanger 31’), Mathias Grundetjern, Anders Hella (Sebastian Fredriksen 69’)- Dardan Dreshaj (Ole Fredrik Thorsen 83’). Benk: Andreas Olsvoll, Sebastian Fredriksen, Kristian Lien, Ole Fredrik Thorsen, Ole Bjørn Salvesen, Johannes Eftevaag, Tobias Henanger.