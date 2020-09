Fikk gode tips av landslagssjefen

Ida Haave (14) fra Kristiansand Ishockeyklubb var lutter øre da Petter Thoresen ga henne og klubben gode tips under den første eliteturningen i Idda Arena.

Ida Haave, en av KIKs ivrige hockeytalenter, og landslagssjef Petter Thoresen fant tonen under KIK Trophy i Idda Arena sist helg. Foto: Andreas Myhre

Jan Harald Rismyhr

KRISTIANSAND: – Du skal vel hjem og skyte i hagen? spør Petter Thoresen smilende.

Sjefstreneren for Norges herrelandslag i ishockey har nettopp blitt introdusert for ei av de ivrigste jentene i Kristiansand Ishockeyklubb, Ida Haave. Hun er en treningsvillig jente på 14 år som synes det er stas å hilse på den høyest rangerte treneren i Norges Ishockeyforbund. Ida drømmer om landslaget etter å ha sett flere andre jenter fra KIK spille mot Danmark på hjemmebanen Idda Arena. Hun gir landslagssjefen følgende svar på hans spørsmål om hva som skjer på den grønne plenen.

– Joda, det hender, svarer hun med et glimt i øyet.

For hun har plassert en stor plate på plenen hjemme og satt opp et mål ved hekken. Her kan hun tørrtrene skudd hele året. Men sist helg hun all sin tid på tribunen på Idda Arena, under KIK Trophy.

Petter Thoresen var også til stede under denne første eliteturningen i Idda Arena. Her deltok topplagene fra GET Ligaen - Oilers, Storhamar og Sparta. Det ble spilt kamp fredag, lørdag og søndag med 200 entusiastiske tilskuere på hver kamp. Sparta gikk av med seieren i historiens første eliteturning på Idda Arena, et arrangement som imponerte landslagssjefen. Det er ikke hans første besøk.

Stor stemning blant de fremmøtte som sist helg fikk se historiens første eliteturning på Idda Arena. Norske topplag spilte tre kamper med hele 24 scoringer og en spennende avslutning. Foto: Andreas Myhre

– Det var for ti år siden ishallen ble åpnet. Oilers spilte mot Vålerenga. Dette er et fint gjensyn. Det må være et kvalitetsanlegg som fortsatt ser veldig fint ut. Lag idrettsglede her. La ungene få mest mulig tid på is. La de finne gleden før de etter hvert lærer å konkurrere. Finn trenere som kan utvikle spillerne, er landslagstrenerens klare oppfordring til ishockeymiljøet.

Kristiansand Ishockeyklubb er så heldig å ha ansatt Mads Gabriel Scott i nettopp denne hensikten. Han har forlatt Østlandet til fordel for Kristiansand og ønsker å bygge opp en ny idrett i Agder.

11 år gamle Hans-Edvard Alsaker Bergland er «goalie» på vårt U13-lag. Han syntes det var stor stas å sørge for matservering til spillerne på noen av Norges beste ishockeylag. Bak Karoline Falstad og Hegehultmann fra KIKs damelag og Sean Mellingen fra A-laget herrer Foto: Andreas Myhre

– Det tar tid og er utfordrende, sier Mads og avslutter:

– Med spillere som Ida kan vi klare det.