Jerv tapte stort mot Åsane

Jerv tapte 1-5 borte mot Åsane i tirsdagens seriekamp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter at Jerv satte klubbrekord i 1. divisjon med ni strake kamper uten tap (3-6-0), har laget nå tapt sine fire siste kamper med en samlet målforskjell på 4-17. Foto: Petter Lauvrak

Brukergenerert innhold

Victoria Nikolaisen FK Jerv

BERGEN: Jerv skapte mange sjanser i denne kampen, men var ikke effektive nok. Bortelaget startet kampen godt og var nær scoring allerede etter åtte minutter, men ble avvinket for offside. Da det var spilt 14 minutter fikk Åsanes Håkon Lorentzen stå umarkert og sette ballen enkelt i mål fra rundt fem meter. Kun noen minutter seinere var Jerv farlig frampå med en dobbeltsjanse, med begge headingene ble for svake.

Etter 18 minutter sendte Campos en fin ball til Pibe som kom alene med keeper, men avslutningen ble dessverre for svak. Frem til det var spilt 30 minutter var Jerv frampå ved flere anledninger, men ble for svake i avslutningsøyeblikket. Etter 34 minutter økte Åsane til 2-0, igjen ved Håkon Lorentzen, som også var stillingen til pause.

Etter hvilen ble vondt til verre for gjestene. Åsane økte til 3–0 kun to minutter ut i andre omgang, nok en gang ved Lorentzen. Etter 54 minutter satte Henrik Udahl inn 4–0 og fem minutter seinere scoret Håkon Lorentzen sitt fjerde mål for dagen. Først etter 61 minutter klarte Jerv å score, ved Simon Larsen etter et innlegg fra Thomas Zernichow. Kampen endte 5–1 og Jerv røk dermed på sitt fjerde strake serietap.

Laget ligger nå på 11. plass med 15 poeng etter 14 kamper. Kommende seriekamp er hjemme mot Sogndal mandag 14. september klokka 18.

Se kampfakta her

Assistenttrener Jahn Robert Holmgren sa følgende etter matchen:

– Vi kan selvfølgelig ikke fortsette å slippe inn så mye mål. Det er utrolig skuffende. I tillegg bør vi score mange flere. Totalt sett en veldig skuffende kamp. Vi ønsker åpenbart ikke å framstå sånn som vi gjør nå.