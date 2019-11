KKGs guttelag: Jørgen Bechmann, Paul Magnus Baller, Rasmus Thorkildsen, Martin Hauglid, Leonard Hillesund og Lars Erik Colbjørnsen. Privat

KKG-lagene vant fylkesfinalen

Både jente- og guttelaget til KKG vant fylkesfinalen i volleyball og er kvalifisert til NM for skolelag i Bergen.

Nina Berg KKG

KRISTIANSAND: Det var etter torsdagens kamper i Gimlehallen at de to KKG-lagene kunne juble for hver sin finaletriumf. Et lite skår i gleden var at det bare var tre lag i jenteklassen og fire lag i gutteklasse.

KKG vant alle kampene, og spesielt jentene avga svært få poeng. Gutta fikk noe motstand fra Vågsbygd, som hadde et lag med volleyballspillere fra Søgne.

KKG-lagene er spente på om skolen tar seg råd til å sende sine spillere til NM-finale i Bergen siste helg i januar. Søknadene er i hvert fall sendt og vi håper på deltakelse, fordi vi er medaljekandidater, spesielt i jenteklassen med flere landslagsspillere.

KKGs jentelag: Helena Reisvaag Johannessen (f.v.), Melina Skaara. Live Undheim Frida Lie, Rikke Hagehei Jacobsen, Helene Jernæs, Dorthe Hagehei Jacobsen, Martine Thunes og Lea Askeland. Privat

I NM er det 16 lag i hver klasse. KKG hadde også to mikslag med i fylkesspillet, som ble slått ut i innledende runder.