Jesper Munk scoret seks mål mot serietoer Kolstad. ØIF Arendal

ØIF Arendal-show mot Kolstad

Jesper Munk var blant hjemmelagets mest toneangivende da ØIF Arendal vant 39–33 mot Kolstad onsdag.

Vidar Lorentsen

For mindre enn 20 minutter siden

ARENDAL: Det ble fest i Sør Amfi. Scoringene haglet og publikum fikk full valuta for pengene da ØIF Arendal slo Kolstad 39–33.

Martin Lindell ble kampens store profil med åtte scoringer, men også Josip Vidovic og Jesper Munk viste at de er på vei mot formen. Josip scoret sju, mens Jesper puttet seks ganger.

ØIF sørget for at Kolstad gikk på sesongens første nederlag.

– Offensivt er dette årsbeste, helt klart. Der er vi skikkelig bra. Slike kamper er også veldig gøy å spille, smiler Martin Lindell, som også nevner at det var i meste laget å slippe inn 33 baklengs.

Fakta KAMPFAKTA ØIF Arendal – Kolstad 39–33 (20–17) Sør Amfi, 1439 tilskuere. Dommere: Lars Jørum og Håvard Nystad Kleven Utvisninger: ØIF 4×2 min. Kolstad 3×2 min. Flest mål Kolstad: Gabriel Setterblom 6 mål. ØIF Arendal: André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat – Josip Vidovic 7, Mario Matic 3, Martin Lindell 8, Richard Lindström 3, Kristian Rammel, André Lindboe 2, Sondre Paulsen 3, William Fiala Gjermundnes 3, Eirik Heia Pedersen, Olaf Richter Hoffstad 2, Jesper Munk 6, Adrian G. Evensen 1, Marius T. Nilsen, Sander Løvlie Simonsen 1.

Også Jesper Munk hadde et stort smil etter kampen.

– Deilig. Vi fortsetter det gode spillet fra sist. Vi slipper inn mye, men står likevel godt bak. Det var sinnssykt deilig å få en slik kamp, slår han fast.

Sondre Paulsen nettet tre ganger mot Kolstad. ØIF Arendal

Lindell herjet til tider med Kolstad, og han fikk seg også noen skikkelige trykker av trønderne. En situasjon var nær å gi rødt kort, da det nærmest så ut som han ble slått ned.

Martin tar likevel «angrepene» fra Kolstad-spillerne med ro.

– Det har nok noe med spillestilen min å gjøre. Da gir de litt ekstra juling når de er blitt passe forbanna, sier han – fortsatt med et smil.

Nå begynner også formen til bakspilleren å komme.

– Ja, den gjør det. Jeg begynner å finne tilbake tryggheten. I dag var det skikkelig gøy. Vi viser hvilken håndball vi kan spille, sier han.

Han fryktet ikke at Kolstad skulle vinne, selv om ØIF rotet seg vekk en periode i starten av andre omgang. Da sto det 20–20 og lagene fulgte hverandre, nesten som skygger.

– Jeg har troen hele tiden. Vi tok de sjansene vi fikk. Nå skal vi jobbe videre med det vi er gode på og utvikle alt det andre. Selv om vi har vunnet et par kamper, så må jobben gjøres på trening, sier han.

Martin Lindell i skuddet. ØIF Arendal

Martin Lindell leverte personlig årsbeste. Det gjorde også Jesper Munk. Han roser lagkamerat Josip Vidovic. i tillegg til Lindell.

– Josip sørger for at vi får holdt i gang og står også bra bakover. Fremover klarer han å finne meg med innspillene. Da er det bare å sette den fra linja, forklarer han.

Selv om det nå er to seire på rad i serien, i tillegg til to i E-cup, så vil ikke Jesper ta av.

– Nei, dette kan snu igjen. Det er sinnssykt viktig for oss å se at hardt arbeid på trening lønner seg. Men vi må bare fortsette med jobben, og vi må sørge for å ta oss selv i nakken først, før vi tar noen av de andre, påpeker han.

Det var en kamp med et høyt tempo. Munk var ikke i tvil om at de skulle dra det i land, selv om Kolstad åpnet andre omgang sterkt og var oppe på 20–20.

– Det var fryktelig tett en periode, men vi slipper opp bakover, får kontringer og klarer å dra fra igjen. Det viser at vi er et lag som bare kjører på, sier Jesper Munk.

Også Kristian Rammel påpeker at dette var en kjempekamp offensivt. Han synes likevel at det også er mye bra bakover.

– Vi vinner stort mot et godt lag, sier Rammel.

– Tidvis spiller vi dem ut. Tidvis er det også bra i 5-1, men det er mer å gå på. Likevel er det en kamp med høyt tempo og mange mål. Med tanke på tempoet, er det ikke stor krise å slippe inn 33, mener Rammel.

SLIK VAR KAMPEN:

Det var Halloween-kamp og antydning til en skremmende stemning i Sør Amfi denne onsdagen. Dødninghodene hang fra veggene og var med på å bygge opp stemningen.

Det startet bra for ØIF Arendal, med et angrep og et forsvar som harmonerte på en fin måte. Det ga ØIF de mulighetene de trengte til å skaffe seg en tidlig ledelse. Jesper Munk startet det hele, men gjestene fikk en utligning. Likevel tilhørte innledningen ØIF. Etter fem minutter sto det 4–1 til hjemmelaget.

Og ØIF fortsatte med det gode spillet mot trønderne, som er ubeseiret så langt i sesongen. Etter ti minutter sto det 7–3 og stemningen var økende i et ikke altfor fullsatt Sør Amfi, men dem som var der, de laget godt med liv i starten – skremmende med liv faktisk ...

Da vi rundet kvarteret, var ledelsen fortsatt på fire mål. ØIF lå 11–7 foran, men gjestene spiste seg innpå – som de også hadde gjort tidligere – og var to mål bak, men ØIF dro ifra igjen og da det var gått 16.34, tok Kolstad-trener Gomo kampens første time out på 13–9 til ØIF. Da hadde akkurat André Lindboe satt inn en scoring.

ØIF fortsatte å spille bra framover, uten å gjøre de store feilene fra tidligere i sesongen. Bakover fløt det også brukbart, selv om Kolstad hadde notert 11 scoringer ved 20 spilte minutter.

ØIF var fem mål foran med 16-11, men Kolstad er ikke et av Norges beste lag for ingenting og kom tilbake. De fikk en gavepakke av dommerne da Jesper Munk ble utvist før det var spilt 25 minutter, etter at han hadde gjort et nærmest perfekt returløp, og Kolstad fikk i tillegg straffekast – noe som da syntes uforståelig. Straffen ble satt i mål. Dermed var de plutselig bare to mål bak – 17–15.

Like etter kom 17–16 og plutselig var nesten rollene nesten byttet om. Med halvannet minutt igjen av omgangen hadde ØIF to mål å gå på med 19–17. Martin Lindell fikset 20–17 på en kontring etter at Bergsholm Kristensen hadde sørget for en redning.

Bergsholm Kristensen stoppet også for en ny redning i omgangens siste angrep, noe som sørget for 20-17-ledelse til ØIF ved halvtid.

Andre omgang startet med tre Kolstad-scoringer, den ene på en kontring etter at Josip Vidovic var blitt stoppet på det som kunne minne om svært ureglementert vis, men dommerne ville ikke gi ØIF noe gratis denne kvelden og Kolstad kunne dermed sette en ny scoring.

Det gikk fra 20–17 til 20–20 på tre minutter, etter at det ble gjort flere feil på tre minutter enn på de 30 første.

Sander Simonsen sørget for 21-20, men kampen var helt vidåpen.

Og det ble tett i Sør Amfi. Det var to lag som fulgte hverandre gjennom hele innledningen av andre omgang. ØIF fikk to måls forsprang, men Kolstad spiste det inn.

Martin Lindell fikk føle Kolstads forsvar ved flere anledninger og ble nesten slått ned av William Aar. Dommerne fant ut at det var en tominutter, men det var det ikke alle som var enige i.

Etter 40 minutter sto det 23-22, men så klarte ØIF å feste et lite grep om det igjen. Først gjennom to mål av Richard Lindström på rappen. Så kom to av Olaf Richter Hoffstad.

Med 48.15 spilt hadde ØIF skaffet seg en 29-25-ledelse. Det var fortsatt spenning, og nå måtte det sitte også bakover for å holde dette inn.

Etter 19 minutter kom dommerne i fokus nok en gang. ØIF-spillerne meldte fra om vått golv, men dommerne nektet å lytte. I stedet satte Kolstad inn 30–26.

Da klokka rundet 50 minutter, var det blitt 31–26. Stemningen blant de 1439 på tribunen var stigende. ØIF klarte å holde fem mål de neste minuttene. Kolstad begynte å gjøre flere feil enn tidligere, men fortsatt var det nervepirrende, for alle som har fulgt litt med, vet at Kolstad er kapable til å snu det meste.

I andre omgang sto også Bergsholm Kristensen godt mellom stengene og bidro med det til at ØIF kunne dra fra. Gjestenes Martin Kjærgaard lot litt frustrasjon gå ut over Mario Matic med seks minutter igjen og la ØIF-spilleren i bakken. Tominutteren var fortjent. Martin Lindell utnyttet angrepet til å sette inn 35–27.

35–27 var også stillingen da fem minutter gjensto. Nå øynet ØIF og publikum en seier. Det sluttet 39–33. Sesongbeste offensivt var et faktum.

PS! Etter seks kamper ligger ØIF Arendal på femteplass i eliteserien med seks poeng.

Publisert 30. oktober 2019 21:38