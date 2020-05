Dansk midtstopper til Jerv

Den danske midtstopperen Daniel Arrocha bytter ut Øygarden FK (tidligere Nest-Sotra) med 1. divisjonskollega FK Jerv.

Daniel Arrocha har signet for Jerv ut 2022-sesongen. Foto: FK Jerv

FK Jerv

GRIMSTAD: Daniel er regnet som en av 1. divisjons aller beste forsvarsspillere, en av ligaens mest stabile og en tydelig leder både på og utenfor banen.

At han nå går inn i en sulten Jerv-tropp er en stor styrke for oss inn mot en tøff sesong.

Daniel kom til Nest-Sotra fra sin danske klubb HB Køge utenfor København sommeren 2018, og har levert varene godt for Sotra-laget.

Kontrakten hans med Øygarden FK ble terminert for et par dager siden, og han deltok på sin første Jerv-trening allerede i dag, fredag.

Daniel Arrocha har skrevet under på en kontrakt ut 2022-sesongen, og vil ikle seg trøye nummer 14.