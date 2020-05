Vant spydstevne i Halden

Jeg kastet jevnt og godt i lørdagens stevne i Halden og vant med et bestekast på 68,93 meter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Myron Weinberg (20) sammen med sin far og trener i KIF Friidrett, Michael Weinberg. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Myron Weinberg KIF Friidrett

UTØVERBLOGG: Det har vært litt vanskelig å trene som jeg pleier i disse koronatider. Men jeg prøver å gjør det beste ut av situasjonen. Treningen har gått veldig bra etter jeg fikk muligheten til å kaste på Kristiansand stadion igjen. Jeg har fokusert mer på teknikk enn styrketrening og føler at det hjalp meg mye på lørdagens stevne, hvor jeg fikk lengste kast på 68,93 meter og de andre kastene var jevnt gode under middels vindforhold: 67,88 m, 68,08 m, 68,12 m, dødt kast og 67,74 m. Det er ikke langt opp til min personlige rekord på 69,77 meter.

Dette er min første ordentlige serie i 2020 og jeg er veldig fornøyd med dette. Foreløpig er jeg inne på topp ti-statistikken i Europa. Jeg er takknemlig for at Halden organiserte dette for oss spydkastere. I tillegg må jeg rose min trener og far Michael Weinberg som har hjulpet meg veldig mye med å komme i gang og har trent meg opp slik at jeg har kommet så langt.

Jeg ser fram til flere stevner arrangert i Norge og satser på å kaste enda lengre. Målet mitt er å holde meg skadefri og kaste over 70 meter, for å klare kravet til U23-EM, som er i Bergen neste år.