«Jeg har trent for bra til å legge meg på latsiden nå»

Den nye planen for sesongen går ut på å fortsette med god grunntrening fram til vi ser hva som skjer.

Padleren Hakeem Teland (22) fra Kristiansand er nylig kommet hjem til Norge etter et treningsopphold med landslaget i Florida. Foto: Privat

UTØVERBLOGG: Jeg kom nylig hjem fra en treningssamling i Florida med landslaget der målet var å bli komfortabel i kajakken igjen etter vinteren og få en god grunnmur av teknikk og fysisk kapasitet.

I høst og vinter har jeg trent målbevisst og sammen med treneren min lagt en god plan for 2020-sesongen, men denne planen måtte det brått endres på. Under oppholdet i USA gikk det etter hvert opp for oss at det tvilsomt om det blir noen sesong i det hele tatt – en tanke det var tungt å ta innover seg. Jeg så for meg de tyngste øktene jeg har gjennomført i vinter og tenkte “har jeg virkelig gjort det forgjeves?”

Da vi var samlet hele laget i stuen og på TV så Donald Trump stenge USAs landegrenser, virket det sånn. Mange tanker og padling surret rundt i hodet, men i første stund var vår største bekymring å komme oss hjem. Til tross for at flyene var kansellert, kom vi oss heldigvis hjem på samme dato som planlagt, men den første treningsuka hjemme var tung!

Det var kaldt, det blåste, jeg var sliten og i tillegg var det foreløpig ingen konkurranser å se fram til. Heldigvis var denne frustrasjonen kortvarig. Alle stevnene fram til midten av sommeren er avlyst eller vil trolig bli avlyst, men selv om det kanskje ikke blir noen konkurranser i år, er det gøy å trene og konkurrere internt med treningskamerater.

Moralen i treningsgruppa har vært veldig bra i det siste og vi er “i det sammen”, noe som gjør denne situasjonen mye lettere. Den nye planen for sesongen går ut på å fortsette med god grunntrening fram til vi ser hva som skjer. For øyeblikket padles og løpes det mye da styrkemulighetene er reduserte når kajakklubbene er stengt, men to ganger i uka vedlikeholder vi styrken så godt vi kan på Tufteparken på Nesøya i Bærum, som videoen under viser.

Nå gjelder det bare å holde det gående og se hva som skjer – jeg vet i hvert fall at jobben jeg har lagt ned i vinter ikke har vært forgjeves og at jeg har trent for bra til å legge meg på latsiden nå. Selv om dette er litt kjipt, betyr idrett veldig lite i en slik situasjon og jeg håper flest mulig kommer seg gjennom dette med helsa i behold!