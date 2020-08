Larsen vant krevende NM-rally i Grimstad

Frank Tore Larsen vant den første NM-runden i rally som er avholdt siden koronautbruddet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Frank Tore Larsen (29, t.h.) og co-driver Torstein Eriksen (30) fra NMK Modum & Sigdal vant Rally Grimstad sist helg. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Kjetil Faye Lund, KNA Rally Grimstad

GRIMSTAD: – Det har vært av og på med regn og sol gjennom hele løpet. På enkelte partier kunne du pushe hardt, også plutselig kommer du rundt en sving også er det helt vått. Dagen har vært utrolig krevende, men også veldig gøy, sa Larsen etter at seieren var i boks.

Grunnet smittevern ble det ikke noe av den sedvanlige folkefesten, som tidligere har samlet flere tusen tilskuere. Likevel anser vi som arrangør dette arrangementet som vellykket. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra førerne.

Vi sendte ut masse informasjon i forkant om hva som skulle skje og slik sikret arrangørteamet at deltakertallet ikke oversteg den myndighetspålagte grensen på 200. I tillegg fant vi gode digitale verktøy for å registrere alle som møtte opp og kjørte en beinhard avvisningspraksis for dem som hadde virussymptomer eller hadde vært i utlandet.

Se seiersintervju med Frank Tore Larsen her:

Dette ble en fartskonkurranse med strenge begrensninger for utøverne og

ingen publikumsaktivitet. Noen motorinteresserte hadde selvsagt samlet seg rundt løypene for å få med seg den tunge motorlyden og se toppsjiktet av norske rally suse forbi på asfalten. Men lørdagens arrangement var milevis unna den folkefesten vi hadde begynte å planlegge i januar.

Kastet seg rundt

Da myndighetene 15. juni sa at vi kunne ha arrangementer med opptil 200 mennesker, reagerte vi raskt og tok planene opp av skuffen igjen. Vi fikk dårlig

tid, men alle våre 158 frivillige har skikkelig stå-på-innstilling, så med all den energien fikk vi det til.

Det skiftende været var ikke bare utfordrende for publikum. Rallyførerne var usikre på om de skulle velge slicksdekk eller dekk tilpasset våt asfalt. Noen gikk også for en kombinasjon, slik som vinnerne Frank Tore Larsen og co-driver Torstein Eriksen i en Ford Fiesta R5.

Frank Tore Larsen (t.h.) og co-driver Torstein Eriksen har fått en perfekt start på årets NM. Foto: Privat

Står seg økonomisk

Til tross for lite publikummere i løypene, fulgte mange NM-runden over nettet. Vi går ikke på noen økonomisk smell på grunn av korona. Riktignok mister vi en del inntekter fra billettsalg, kiosk og sponsorinntekter. Men på en annen side har vi klart oss uten en masse kostnader til publikumsarrangementer og sponsoraktiviteter.

Foto: Kjetil Faye Lund

Mange i næringslivet har også gått inn med sponsormidler og levert tjenester uten kostnader for å hjelpe oss gjennom denne perioden. Hovedinntekten er deltakeravgiften på 4900 kroner for hver bil. Med 71 påmeldte biler blir det en bra slump med penger. Regnskapet for årets løp er klart om noen uker og det ser lyst ut for et nytt NM-løp i Grimstad på asfalt i 2021.

Foto: Kjetil Faye Lund

Vi samler dugnadsgjengen i midten av september og diskuterer planen for neste år. Slik jeg oppfatter det er det masse motivasjon for å gå på et nytt år.

Resultater:

Totalliste

Klassevis