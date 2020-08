13 Tjomsland-hester klare for finale

Øystein Tjomslands juniorarmada fortsetter sin jubelmarsj mot klasseløpene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Sølvvinneren fra Stokriteriet i Sverige, Malifika, vant sitt kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet på Bjerke torsdag. Trener Øystein Tjomsland fra Søgne har så langt kvalifisert 13 hester til de pengestinne finaleløpene. Foto: Hesteguiden.com

Brukergenerert innhold

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

OSLO: Torsdag tok suksesstreneren fra Søgne to nye seire i kvalifiseringsløpene på Bjerke. Med Malifika og Tangen Borks seire i kvalifiseringene til Kriteriet på Bjerke torsdag kveld er Øystein Tjomsland oppe i hele seks seire i forsøkene til de pengestinne klasseløpene på Bjerke 12. og 13. september. Totalt har Tjomsland kvalifisert hele 13 av sine stallhester til finaleløpene. Og det er ikke over riktig ennå. Fredag kveld sender Tjomsland ut Te Amo Corazon i kvalifiseringsløp til Derby for varmblodshestene. Hingsten må være blant de tre fremste i sitt forsøk for å sikre seg en plass i finalen.

Johan Kringeland Eriksen har levert en strålende trenerjobb med tre år gamle Balder Odin. Torsdag kvalifiserte den sørlandseide hingsten seg til Kriterie-finalen. Foto: Hesteguiden.com

Johan Kringeland Eriksen vant Derby-kvalifisering med amatørtrente Dronning Af Sola onsdag. Torsdag fortsatte fremgangene for den dyktige sørlandstreneren da han kvalifiserte egentrente Balder Odin til Kriterie-finalen via en tredjeplass i sitt forsøk. Hesten eies av Arendal-bosatte Espen Edvardsen og hans far, Øystein Edvardsen.

Fredag kveld kan 26-åringen fra Grimstad kvalifisere ytterligere en sørlandshest til finalene. Kringeland Eriksen kusker Myamazingdream i Derby-forsøk på Bjerke. Hesten er eid og trent av Ernst Karlsen fra Birkeland.