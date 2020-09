Imponerte da KRS vant mot Nøtterøy

Mye takket være denne duoen vant KRS Topphåndball torsdagens treningskamp 31-27 borte mot Nøtterøy.

Bakspiller Kristoffer Pedersen (t.v.) og målvakt Matija Spikic var de beste spillerne for Kristiansand Topphåndball i torsdagens treningskamp mot 1. divisjonskollega Nøtterøy. Foto: Terje Refsnes

Kjetil Tveit Kristiansand Topphåndball

Fredag 28. august skulle KRS spilt treningskamp mot Nøtterøy i Aquarama, men grunnet mistanke om at en spiller i KRS- troppen kunne være smittet av koronaviruset, ble denne kampen utsatt. Torsdag ble denne kampen spilt, og da var det KRS som tok turen til Nøtterøyhallen. Nøtterøy stiller et sterkt lag i kommende sesong og de trenes av tidligere landslagstrener Robert Hedin. Laget har ambisjoner om opprykk til den øverste ligaen.

Kampen startet jevnt og lagene byttet på å føre med ett og to mål. Men mot slutten av omgangen klarte KRS å tilrive seg et initiativ og gikk til pause med tre måls ledelse, 13–10. Matija Spikic sto en meget god omgang i mål og bidro til dette. I andre omgangen åpnet kampen seg mer opp og det ble mye mål begge veier, men KRS hadde hele tiden kontroll og vant kontrollert 27-31.

Kampen viser at KRS har tatt nye steg inn mot seriestart. Laget hadde god energi og viste spilleglede. Skal man trekke fram noen utespillere, var det Kristoffer Pedersen som utmerket seg. Men det som gledet mest var at laget framsto mer som et kollektiv enn tidligere i oppkjøringen. Dette var lagets andre strake seier i treningskampene. Samhandlingene satt bedre i begge ender av banen.

Seriestart er onsdag 16. september borte mot seriefavoritt Follo. En meget tøff start på serien, så tiden fram til den må brukes godt. Men kampen i går viser at laget er i rute og et gir selvtillit. Men først venter cup kamp hjemme mot eliteserielaget Sandefjord førstkommende onsdag. Dette vil bli en viktig generalprøve før laget starter serien. Og at Sandefjord er laget som Gunnar Pettersen har trent de siste årene, gjør at det ikke skal bli vanskelig å motivere verken trenerapparat eller spillergruppe til maksimal innsats.