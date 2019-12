Ti øyeblikk vi husker fra Gimletrolls 2019

2019 ble en bra sesong for Gimletroll. Her er ti øyeblikk vi husker fra et innholdsrikt år.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Denne gjengen sto for en historisk bragd ved å vinne J19-klassen i Dana Cup 26. juli. Bak fra venstre: Stine Wahlin Hansen, Karoline Fredriksen, Malin Aas Skomedal, Emma Øvland Rygg og Lena Solheim. I midten fra venstre: Trener Mads Ljosland, Martine Klippen, Ingrid Akselsen, Mina Ljosland, Ingrid Olsen og Miriam Reinhardsen. Foran fra venstre: Helene Vågsvoll, June Tønnesland Johansen, Marie Eldhuset, Leah Nygaard, Aurora Framnes og Sigrid Jakobsen. Foto: Bjarne Hyldgaard

1. Historisk gull i Dana Cup

Da Gimletroll vant J19-klassen i Dana Cup, var det første gang et jentelag fra Sørlandet tok gull i verdens tredje største turnering. Seks ganger tidligere hadde lag fra Agder-fylkene spilt finale på jentesiden, men både Lyngdal (to ganger), Donn (to ganger), Trauma og Sørfjell snublet i siste hinder. Det gjorde ikke Gimletroll, som slo Ottestad 1–0 i finalen 26. juli. Triumfen var enda mer imponerende med tanke på at alle lag i Gimletrolls gruppe spilte seg fram til finale enten i A- eller B-sluttspillet.

2. Tidenes toppscorer

Ingen scoret flere mål i Norge i 2019 enn Ingrid Olsen, som noterte seg for smått utrolige 35 mål på de 21 seriekampene hun spilte. Prestasjonen blir ikke mindre imponerende med tanke på at dette var 20-åringens første sesong i 2. divisjon. Hun knuste også klubbrekorden til Siri Danielsen på 23 mål. Lite ante vi i februar at den beskjedne rogalendingen som måtte overtales vel og lenge til å prøve seg på trening etter en lengre pause fra fotballen, skulle bli en slik hit.

Se video av årets mål her:

Ingrid Olsen gratuleres av lagvenninnene etter en av sine tre mål i siste serierunde mot Øvrevoll Hosle 2 13. oktober. Foto: Anders Jensen

3. Tidenes opphenting

I en sesong der målene satt løst, og laget slo til med flere målkalas, ble bortekampen mot Kolbotn 2 i oktober noe helt spesielt. Etter en fryktelig førsteomgang, der hjemmelaget ledet 6-2, tok de oransje og svarte grep etter pause, hentet inn ledelsen og tok poenget som i praksis sikret dem tredjeplassen på tabellen. Ingrid Olsen utlignet til 6-6 ett minutt før slutt.

Se video her:

4. Årets uheldigste

Årets spiller og toppscorer i Donn i 2018, Marte Lønn Foss, ble årets uheldigste i 2019. Hun pådro seg en korsbåndsskade i skolecupen rett etter sesongslutt, men den ambisiøse kristiansanderen jobbet innbitt for å bli skadefri og å debutere for sin nye klubb. Men i september, like før hun var klarert for kamp, ødela hun korsbåndet igjen – denne gang i en gymtime. Ingen trente mer og fikk mindre igjen for det enn Marte, men selv om fotballkarrieren nå er over, har det tidligere turntalentet allerede bestemt seg for å prøve ut nye idretter når hun er skadefri. Måtte hell og lykke følge deg på din vei, Marte!

Marte Lønn Foss (t.v.) fikk aldri debutert for Gimletroll på grunn av skade, mens Anne Lene Lindelands sesong ble nesten helt ødelagt av kyssesyke, rygg- og ankelskader. Sistnevnte er heldigvis på bedringens vei, og går på med friskt mot i 2020! Foto: IK Gimletroll

5. Ned og opp i samme år

Rekruttlaget gjorde noe så sjeldent som å rykke ned og opp i ett og samme år! Laget startet i 3. divisjon, men en planlagt omlegging av seriesystemet sendte laget ned i 4. divisjon, til tross for at de ble nummer 7 av 12 lag, og faktisk hadde positiv målforskjell. Til gjengjeld ble høstsesongen en parademarsj, der jentene ikke mistet ett poeng på veien til kretsmesterskap og opprykk!

Rekruttene jubler for sjumålsseier mot Søgne på Kongsgårdbanen 11. september. Foto: IK Gimletroll

6. J16-suksess

I likhet med J19-suksessen i Dana Cup, gjorde Gimletrolls kommende seniorspillere en strålende sesong. I Norway Cup vant laget B-sluttspillet i J16-klassen, og i NM spilte jentene seg helt fram til kvartfinale, der Stabæk ble for sterke på Nadderud. I tillegg var laget én scoring i siste serierunde fra å snappe kretsmesterskapet i J17-serien foran nesa på Sørfjell.

J16-laget gjorde en sterk sesong, ikke minst i NM. Her er de avbildet etter hjemmekampen mot Flint 30. mai, som endte med 3-1-seier. Foto: IK Gimletroll

7. Ny rekord hver uke

I hjemmekampen mot Hallingdal 15. september skrev Martine Mæhle historie da hun satte ny klubbrekord for antall obligatoriske kamper på A-lagsnivå. Siden den gang har hun forbedret rekorden hver gang hun har vært i aksjon, og 28-åringen står nå bokført med 133 kamper i 2. divisjon, NM og kvalifisering. Martine var også en av to spillere som var på banen for Gimletroll hvert eneste minutt i 2. divisjon i år.

Ingen har spilt flere kamper på seniornivå for Gimletroll enn Martine Mæhle (28). Foto: Anders Jensen

8. Ny hjemmebane

For første gang i klubbens historie spilte Gimletroll hjemmekampene sine i 2. divisjon på Kristiansand stadion. Åpningskampen mot Røa 2 ble en historisk begivenhet, og faktisk også den eneste hjemmekampen som endte med tap i 2019 (2-3).

Emma Sannæs Kristiansen tar avspark i den historiske, første Gimletroll-kampen på Kristiansand stadion 5. mai. Foto: Anders Jensen

9. Rødt og oransje

Da Gimletroll møtte LSK 2 på bortebane i mai, stilte de med en unik fargekombinasjon av oransje og rødt på drakta. Nye krav fra fotballforbundet gjorde at Gimletrolls svarte shorts ikke kunne brukes mot de gule og svarte fra Romerike, og ettersom helsvart hittil har vært kristiansandernes reservedrakt, måtte en spesialvariant tas i bruk. Løsningen ble å stille med røde borteshorts og -sokker fra Donn, og «suksessen» ble gjentatt mot Hallingdal halvannen uke seinere.

Aurora Framnes og lagvenninnene stilte i oransje og rødt mot LSK-rekruttene 19. mai. Foto: LSK Kvinner

10. Sammenslåingen

Høsten 2018 ble Donn og Gimletroll enige om å inngå et samarbeid på kvinnesiden som skulle føre til en full sammenslåing foran 2020-sesongen. Men i slutten av januar ble klubbene enige om å framskynde fusjonen og forene kreftene på Presteheia. Det var et lenge etterlengtet initiativ på vegne av kvinnefotballen i Kristiansand, og et som hittil har vist seg som en vellykket allianse.

Spillerne i Donn og Gimletroll på trening sammen for aller første gang. Datoen var 28. januar – ti dager etter at samtalene mellom klubbene startet. Foto: Ole Martin Haukedal

Publisert: Publisert 29. desember 2019 20:00

