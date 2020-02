MMA-søsken til storstevne

Christina (20), Jørgen (13) og Victoria Paulsen (16) fra Vennesla utgjør nesten halvparten av troppen som Spartacus MMA sender til et av Skandinavias største kampsportstevner.

Christina (f.v.), Jørgen og Victoria Paulsen gleder seg til helgas stevne i Oslo. Foto: Privat

Frank Dale Spartacus MMA

Lørdag 8. februar arrangeres ADCC Norway i Oslo, som er regnet til å være et av Skandinavias største stevner innen submission grappling. På norsk kan det beskrives som bryting med låsing som får motstander til å gi opp. Spartacus MMA fra Vennesla skal delta med ikke mindre enn åtte utøvere. Det mest spesielle denne gangen er at vi deltar med tre utøvere som er søsken, det finner du sjeldent innenfor denne greinen.

Victoria Paulsen, som har deltatt en gang tidligere (vant gull), har med seg storesøster Christina og lillebror Jørgen. Det stiller flere hundre utøvere i dette stevnet, og mange av dem holder høyt nivå. Vi reiser inn med utøvere som har en snittalder på under 20 år, så vi forventer ikke at det blir gull til alle. Motstanderne skal særlig opp for to navn, nemlig Victoria Paulsen (16) og Torpal Merjoev (15), de kan fort gjøre rent bord. I tillegg til Victoria og Torpal, deltar Spartacus MMA med følgende utøvere: Frank-Robin Bertelsen, Christopher Føreland, Jan-Richard Joreid, Ørjan Tambini, Christina Paulsen og Jørgen Paulsen.

For to år siden vant den gang 14 år gamle Victoria Paulsen nummer tre fra venstre) og storesøster Christina Paulsen (da 18 år) henholdsvis gull og sølv i ADCC-stevnet i Oslo. Her sammen med pappa Inge Paulsen (da 39) og lillebror Jørgen (da 12). Foto: Privat

– Dette blir spennende, sier Christina og utdyper:

– Vi har hatt en del oppkjøring til turneringen sammen og hatt god hjelp i hverandre. Min søster og jeg har konkurrert før, og dette blir første stevnet til Jørgen. Alle fra klubben håper på gode resultater!

Les mer om Spartacus MMA her

