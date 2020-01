Medaljeskred til Agder i Skagerrak Swim

Agder-svømmere sikret seg en rekke medaljer i helgas storstevne i Aquarama.

Arrangørklubben KSA tok flest medaljer av Agder-klubbene og sto for de to individuelle kretsrekordene som ble satt i helgen. I tillegg utgjorde de store deler av Team Sørs stafettrekorder. Fra venstre foran: Birk Lee Johansen, Juni Helen Iversen Refstie, Ole Einar Ueland og Johannes Hope. Bak fra venstre: Titus Phillipsson, Andreas Håbesland Klausen, Ole Marius Rist Jensen og Dennis Aateigen. Bildet er tatt i forbindelse med langbane-NM i fjor. Foto: Privat

Margarete Thomas Stevneleder Kristiansand Svømmeallianse

KRISTIANSAND: Helgas rekordstore Skagerrak Swim i Aquarama ble en suksess både sportslig og arrangementsmessig. Nærmere 800 svømmere var i aksjon og et stort publikum fulgte stevnet fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Over 110 lokale svømmere utfoldet seg, og det var stor innsats gjennom hele helgen. I overkant av 200 frivillige har gjort en fantastisk innsats og sørget for at Skagerrak Swim forløp knirkefritt.

Øvelsesvinnere

Til tross for at svømmerne har store treningsmengder i kroppen på denne tiden av året ble det flere bestetider på stevnet.

Seniorsvømmer Dennis Aateigen fra Team Sør/KSA ble øvelsesvinner, besteresultat uansett klasse, på både 100 og 200 rygg. På stafetten for Team Sør satt han i tillegg ny kretsrekord for seniorer på 100 rygg med 58.80.

Dennis Aateigen og Birk Lee Johansen fra KSA. Foto: Privat

Klubbkamerat og siste års junior Birk Lee Johansen ble også øvelsesvinner og satt ny senior kretsrekord på 800 fri med tiden 8.33,45 med negativ splitt. Birk er i stor framgang og svømte like over rekorden på 400 fri med 4.07,39 og en 2. plass i sin klasse.

Adina Ringsbu fra Varodd sikret seg sju medaljer i helga. Hun tok gull, sølv og bronse i superfinalene lørdag kveld i 50 rygg, 50 fri og 50 butterfly. Hun endte også opp med gull i sin årsklasse på 200 rygg søndag med en sterk tid på 2.32,36.

Adina Ringsbu fra Varodd vant sju medaljer i Skagerrak Swim. Her flankert av sine klubbvenninner Marie Hovda Kristensen (f.v.) og Terese Syvertsen. Foto: Silje Ringsbu

Flere svømmere tok individuelle medaljer. Ole Marius Rist Jensen fra TS/KSA tok tre sølvmedaljer på 200 medley, 100 butterfly og 200 bryst. Ole Einar Ueland fra samme klubb svømte inn til sølv på 200 rygg og bronse på 100 rygg. Solveig Bratland fra TS/VSLK hadde et flott stevne med to tredjeplasser på 200 medley og 100 bryst.

Av de yngre svømmerne var det flere som imponerte. Åsmund Emil Erøy fra Varodd tok bronse i sin årsklasse i 100 butterfly. Linnea Utvaag fra VSLK (12 år) vant 50 fri (30,89), og 100 fri (1.08,30) i sin årsklasse. Hun ble også nr. 3 i sin årsklasse på 50 rygg og 100 fly. Natalie Gilje, Flekkefjord fikk sølv på 100 rygg i yngste klasse.

Finalister

Lørdag kveld ble det holdt finaler på alle sprintøvelsene i fire klasser fra 13 år til senior og para. Agder fikk kun én seier i finalesekvensen med Varodds Adina Ringsbu på 50 rygg i eldste juniorklasse. Hun fikk også sølv på crawl og bronse på butterflydistansen. Tiril Rørhus fra Mandal sikret seg bronse på butterfly.

I seniorklassen var følgende finalister fra Agder: Juni Refstie TS/KSA (bryst), Johannes Hope TS/KSA (crawl og butterfly), Ole Marius Rist Jensen TS/KSA (bryst), Dennis Aateigen TS/KSA (rygg), Tone H Nilen TS/VSLK (butterfly, rygg og crawl), Cathrine Emilie Fagge TS/VSLK (butterfly).

Albert Schalla (t.v.) og Elias Madsen fra Varodd. Foto: Kathrine Geheb

I juniorfinalene svømte Adina Ringsbu VSK (butterfly, rygg og crawl), Solveig Bratland TS/VSLK (butterfly), Tiril Rørvik TS/MSK (butterfly, crawl), Tiril Hammerstrøm TS/VSLK (rygg), Julia Raanes VSLK (rygg), Terese Syvertsen VSK (crawl), Marie Hovda Kristensen VSK (crawl og rygg), Titus Phillisson TS/KSA (50 fly), Vetle Øksendal VSK (rygg), Elias Madsen VSK (rygg, crawl og butterfly), Albert Schalla VSK (bryst), Oscar Erklev TS/VSLK (butterfly), Mats Andre Andreassen TS/GSK (butterfly) og Martin Holteberg TS/FSK (crawl).

Vetle Øksendal fra varodd. Foto: Silje Ringsbu

Vågsbygd hadde i tillegg med to parasvømmere; Lisbeth Angell Andersen S10 svømte finale på 50 rygg og Marianne Fredbo SB5 på 50 bryst.

Internasjonal deltakelse og rekorder

Det var flere internasjonale parasvømmere fra Norden, Europa og Asia som hadde sitt siste forsøk på å kvalifisere seg til para-OL i Tokyo til sommeren. Norge stilte med sterke juniorer, og Emilie Sofie Friestad satte ny norsk rekord på 50 bryst med tiden 42,77 i klassen SB9. Gabriel Steen kan smykke seg med hele to nye norske rekorder på 50m rygg med tiden 30,87 og 100 rygg på 1.05.06 i klassen SB13.

Svenskene imponerte med å svømme like over verdensrekordene, og stakk av gårde med premien for beste para ved Pernilla Lindberg. Niranjan Mukundan (junior verdensmester 2015) fra India var åtte hundredeler fra A-kravet på 50 butterfly, men var strålende fornøyd med resultatet. Han har for kort tid siden vært gjennom en operasjon, og helgas resultat viste at han lå bedre an enn forventet. Lip Kin Kwan fra Hongkong svømte inn til ny pers på 100 bryst og var også godt fornøyd med helgens stevne.

Agder har også et stort veteranmiljø i svømmeklubben Masters Sørlandet. Damene stilte stafettlag og satte like godt ny verdensrekord for klasse 200–239 år på 4x100 medley med tiden 4.54.41, med Lise Lothe på rygg, Anette Sørensen på bryst, Janne Thorstensen på butterfly og Marianne Fuglestveit på ankertappen crawl.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 17:37

