Perfeksjonisten fikk full klaff i Travparken

Med en selvkritisk innstilling og fokus på detaljer fortsetter Per Vetle Kals (23) klatringen mot travsportens tinder. Søndag fikk han full klaff på hjemmebane.

Publisert Publisert Nå nettopp

Per Vetle Kals (23) fra Gjerstad er blant landets største kusketalenter. Søndag vant han på hjemmebane etter en perfekt styring. Foto: Hesteguiden.com

Brukergenerert innhold

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

KRISTIANSAND: Per Vetle Kals regnes som et av de største kusketalentene i norsk travsport. 19 seire i 2018 og 12 seire i 2019 bidro til å forsterke dette inntrykket, men den sindige 23-åringen fra Gjerstad ser ingen grunn til å ta for det.

Da Kals, etter en perfekt utført kuskejobb bak Nodeland-hoppa Myr Seira, sikret årets tredje triumf var det perfeksjonisten som talte i seiersintervjuet.

– Jeg føler at jeg har stanget hodet litt mot veggen den siste tiden. Jeg bruker mye tid på å kritisk gjennomgå egen innsats i kuskesetet, og ser løpene jeg har kjørt minst to ganger i reprise for å finne ut hva jeg kunne gjort annerledes for å få bedre resultat, fortalte Kals.

Setesdal-hesten Stjerne Kos tok sin 12. seier da han vant et dramatisk løp i Travparken søndag Foto: Hesteguiden.com

23-åringen avslørte at det er en av Europas beste kusker, svenske Örjan Kihlström, som er det store forbildet. 58 år gamle Kihlström har passert 7 000 seire så langt i karrieren, Kals har foreløpig bokført 45 førsteplasser.

Dramatikk og ekstase

Setesdal-hesten Stjerne Kos sørget for å gjøre V65-3 mye mer spennende enn nødvendig. Den høyreiste kaldblodshesten til Cay Hovstad og dattera Anette skyllet forbi konkurrentene nedover den siste langsiden og så ut til å gå mot en overlegen seier.

I utgangen av siste sving kastet så Stjerne Kos seg plutselig over i galopp, og tapte hele forspranget han hadde opparbeidet seg. Kusk Tom Erik Solberg fikk hesten på bedre tanker igjen, og ekvipasjen tok opp jakten på tethestene. Meter for meter nærmet hesten fra Grendi seg, og på de siste meterne tok han seg forbi og først på målstreken.

I stallområdet kastet far og datter seg om halsen på hverandre og jublet hemningsløst.

– Dette er helt fantastisk! Pappa kan virkelig dette med å trene hest, strålte Anette Hovstad og tørket både regndråper og seierstårer vekk fra ansiktet.

Seieren var den 12. i det 20. forsøket for Stjerne Kos, en svært imponerende statistikk.

Målfoto måtte til

Geir Mikkelsen-trente Al B. Back Zet var det lille nødvendige foran konkurrentene og vant etter målfoto. Foto: Hesteguiden.com



Det drøyde vel og lenge før måldommeren kunne utrope en vinner i V65-5. Geir Mikkelsen-trente Al B. Back Zet ledet løpet i det lengste, men utfordreren New Talisman yppet til kamp oppløpet ned. På målstreken var de to hestene side om side, og måldommeren måtte studere målfotoet vel og lenge før han kunne utrope en vinner.

Fotoet talte i favør Al B. Back Zet, som dermed tok sin andre strake seier. Denne gang var det Dag-Sveinung Dalen som skjøttet tømmeføringen. Al B. Back Zet travet 1.16,2a/2140 meter.