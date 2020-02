Mikkelsen røver i vest

Geir Mikkelsen har vunnet løp på de fire siste løpsdagene på Forus. Tirsdag kveld kusket sørlendingen Blues Photo inn til sin åttende strake seier.

Fortsetter Geir Mikkelsen (49) den gode trenden i kuskesetet går sørlendingen mot sin beste sesong noensinne hva gjelder seiersprosent. Foto: Hesteguiden.com

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

STAVANGER: Geir Mikkelsen har fin sving på seiershjulet ved starten av 2020. Sju seire har sørlendingen tatt fra kuskesetet, fem av disse har kommet på hans tidligere hjemmebane Forus.

Tirsdag kveld noterte 49-åringen seg for seier for fjerde løpsdag på rad i Stavanger da han styrte inn storfavoritten Blues Photo til sikker seier fra tet. Den seks år gamle vallaken, som trenes av Kåre Refsland, kom til mål på fine 1.15,9a/2040 meter.

Fasiten så langt denne sesongen viser en seiersprosent på 16,7 for Mikkelsen, noe som betyr at han på dette tidspunktet ligger an til å gå mot sin beste sesong noensinne som kusk. De fire foregående årene har sørlandskusken ligget på drøye 13 prosent seire per sesong.