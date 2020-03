NM-bronse til Kristiansand

Jentene fra Kristiansand Sandvolleyballklubb vant bronse på hjemmebane i U19-NM i volleyball sist helg.

Bronselaget til Kristiansand Sandvolleyballklubb. Bak fra venstre: Trener Marianne Reme Kleivane, Frida Berntsen, Viel Kleivane, Dorthe Jacobsen, Rikke Jacobsen, Melina Skaara, trener Inger Mette Skaara og trener Tor Inge Askeland. Foran fra venstre: Martine Thunes, Ingrid Wergeland, Frida Lie, Lea Askeland, Adine Fosseli, Jenny Ringøen og Ingrid Ekeland. Foto: Tore Mydland

Yngvar Haugdal Finne Kristiansand Sandvolleyballklubb

KRISTIANSAND: Fra fredag 6. mars til søndag 8. mars var Kristiansand Sandvolleyballklubb arrangør for U19-NM i volleyball. Hele 46 lag fra Tromsø i nord til Mandal i sør møttes til dyst i Gimlehallen og Badmintonsenteret, der det store målet for mange lag var finalen søndag ettermiddag.

Arrangørklubben stilte med tre lag, ettersom klubben har en søsterklubb, KVK, som aktiveres før NM, slik at flest mulig spillere fra KSK kan delta i mesterskapet.

Før mesterskapet startet var både jentelaget og guttelaget til KSK nevnt som medaljekandidater og utfordrere til edleste metall. Fredagen startet med puljekamper for alle lag, og her ble det ingen overraskelser.

Hard motstand

Resultatene i andre puljer førte imidlertid til at begge lag møtte hard motstand i første sluttspillkamp på lørdag. Jentene møtte en annen medaljekandidat og vinner av NM året før, KFUM Stavanger. Kampen ble nøyaktig så tøff og jevn som forventet. Det måtte tre sett til for å kåre en vinner og KSK trakk det lengste strået. Jentene var dermed klare for kvartfinale mot Koll seinere på lørdagen.

Også guttelaget som møtte Molde måtte ha tre sett for å kåre en vinner. Også her var guttene fra Kristiansand best og møtte Randaberg i sin kvartfinale.

Fra guttenes semifinale, KSK mot Sandnes VBK. Foto: Sandra Brunke

Begge lagene vant enkelt i kvartfinalene og tilfeldighetene ville at begge lag skulle spille mot Sandnes volleyballklubb i semifinalene. Sandnes VBK har sterke lag i både gutte- og jenteklassen, så det var antatt at dette ville bli tøffe kamper.

Og antakelsene slo til. Begge kampene holdt høyt sportslig nivå og spenningen var til å ta og føle på. Guttelaget tapte første sett med minste mulige margin, 30-28 (hvert sett går til 25, men man må vinne med to poeng). Andre settet ble dessverre ikke like jevnt, og Sandnes-guttene gikk til finale.

La inn protest

Dramatikken var likevel på ingen måte over. Etter kampen la KSK inn protest på grunn av at laget mente det var gjort feil i løpet av kampen. Turneringens jury avviste imidlertid protesten, så gutten måtte gjøre seg klare for bronsefinale på søndagen.

Jentenes match mot Sandnes ble minst like spennende. KSK kom best i gang i det første settet og vant 25-23. Sandnes gir seg aldri uten kamp, og de skrudde opp bryteren noen hakk i andre settet og vant enkelt 25-12, etter at KSK aldri klarte å justere spillet. Tredje settet startet jevnt, men Sandnes overtok initiativet, og etter tap 15-9 i tredje sett ble det klart at også jentene fra Kristiansand måtte nøye seg med spill i bronsefinale.

Guttelaget jubler etter sein seier. Foto: Tore Mydland

Akseptabelt av KVK

Samtidig har jentene fra KVK spilt puljekamper og sluttspillkamper og endte opp med å spille om 11. plass søndag formiddag. De tapte imidlertid den siste kampen mot TIF Viking fra Bergen og endte på 12. plass. Med tanke på forventningene i forkant, er dette en akseptabel plassering for de unge og litt mer urutinerte jentene.

Guttene var først ute med sin bronsekamp. De møtte Førde som nesten alltid har et godt lag. KSK kom best i gang i første sett, men det jevnet seg ut etter hvert. De tapte første sett, men spilte bedre i andre sett og vant dette greit. I tredje sett ble det dessverre litt tøffere og Førde kunne til slutt juble for tredjeplass i NM.

KVK ble nummer 12 i U19-NM. Foto: Liv Iren Hognestad.

Full kontroll i bronsefinalen

I bronsefinalen mot Gjesdal hadde jentene fra KSK full kontroll. De gikk hardt ut fra start og så seg aldri tilbake. Til slutt vant de 25-15 og 25-10. NM-bronse var i boks!