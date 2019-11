Foran fra venstre: Belinda Øvland fra Øvrebø, Charlotte Aafløy fra Tokke i Telemark, Karl Fredrik Johannsen fra Sunndalsøra, Andreas Jakobsen fra Vennsla, Arne Ramsland fra Øvrebø og Karen Zuleta fra Farsund. Bak fra venstre: Vibeke Klungland fra Egersund, Kirsten Veronica Tønnessen fra Vennesla, Inga Johannsdottir fra Birkeland og Jorunn Haver Figenschou fra Egersund. Privat

Sørlandsk medaljeskred i VM

Seks sørlendinger bidro godt til at den norske troppen vant 15 medaljer i VM kettlebell maraton.

Andreas Jacobsen

LODZ, POLEN: Tre menn og sju kvinner fra Norge deltok sist helg i VM i polske Lodz. Slik ble medaljefangsten:

* Andreas Jakobsen fra Vennesla – 2 gull

* Belinda Øvland fra Øvrebø– 1 gull og 1 sølv

* Arne Ramsland fra Øvrebø – 1 gull og 1 sølv

* Kirsten Veronica Tønnessen fra Vennesla – 1 gull og 1 bronse

* Vibeke Klungland fra Egersund – 1 gull

* Karl Fredrik Johannessen fra Sunndalsøra– 1 gull

* Inga Johannsdottir fra Birkeland– 2 sølv

* Charlotte Aafløy Lundeberg fra Tokke i Telemark – 1 sølv

* Karen Zuleta fra Farsund – 1 sølv

* Jorunn Haver Figenschou fra Egersund – 1 bronse

Stor stemning i den norske heiagjengen. Del Wilson

28 nasjoner

Ca 240 deltakere fra 28 land var representert, fordelt i vektklasser og forskjellige disipliner. Og aldersklasser, det er barn ned i ni års alder, ungdommer og seniorer helt opp til 77 år. Målet i dette mesterskapet var like neklet som krevende: Å løfte kettlebell-kula flest antall ganger på de tilmålte minuttene.

Torsdag var det innveiing og registrering, småsultne og spente dukket deltakerne opp. Flere kjenner vi fra tidligere mesterskap, eller fra sosiale mediene.

Mye high-fives, klemmer og noen målte blikk. Det er jo konkurrenter tross alt, selv om det føles nesten som en familie som samles til felles kamp.

Tidlig opp på fredag, da første løfting eller flight starter klokka 0800. 12 løfteplattformer står klar, med hver sin telletavle og dommer.

Opptreningen til fire av oss har vært på et vaskerom i Vennesla. Her har vi møttes rundt to ganger i uka, for teknikktrening. Resten av treninga gjør alle på egen hånd.

Arne Ramsland fra Øvrebø. Del Wilson

Ryggtrøbbel

Dessverre var noen av oss smått forkjølet på reisedagen, og Arne Ramsland fikk et aldri så lite hekseskudd fire dager før avreise, men det knekker jo ikke en øredøl. Spesielt ikke når Arne har en lokal konkurranse på gang, hvor folk skal støtte den lokale mekkeklubben med 50 øre løftet, så han måtte bare bite tenne sammen.

Og for Arne klaffet første løft meget bra, selv i en varm sportshall. 28 kg kule 335 ganger, og gull i sin klasse.

Dessverre var ryggen verre på søndagen i hans andre løft, men han kjempet seg til en kanonbra sølv medalje, og 1017 repetisjoner. Hadde ryggen vært bedre, ville nok gullet vært på plass.

Selv klarte jeg også gull, og slo på ny min tøffeste konkurrent fra USA. Med 435 repetisjoner med 32 kg kule, noe som er en liten bedring på min egen pers i konkurranse.

Se video av Andeas Jakobsen her:

Kirsten Tønnessen og Belinda Øvland tok og gull i sine klasser denne dagen, vi har tydeligvis funnet en god oppskrift på treningen.

Kirsten Veronica Tønnessen fra Vennesla. Del Wilson

Belinda løftet 16 kg 236 repetisjoner, hardt kjempet i hallen, hvor de dessverre hadde glemt å slå på aircondition. Hun imponerte stort, og er også den ferskeste av oss.

Flere besvimte

En indisk deltaker ned for telling Del Wilson

Kirsten klarte 425 repetisjoner med 16 kg, som er tett på det beste hun har gjort, og veldig imponerende. Det må nevnes at i år var det fire løftere som besvimte halvveis, og flere til som dessverre måtte sette ned kula før tiden.

Lørdag var det kun Kirsten som løftet av vaskeromsgjengen, i mesterskapets mest spennende kamp. Her var de seks utøvere i klassen, hvor noen nesten lever av å trene, og er nok 20 år yngre enn henne. I 60 minutter løftes det, og etter 20 minutter var det fremdeles nesten likt blant fire av dem.

Her kjempet Kirsten seg inn til en flott bronsemedalje og ny pers, 16 kg og hele 855 repetisjoner.

Andreas Jakobsen fra Vennesla. Del Wilson

Søndagen var det min tur igjen, lettere nervøs, da søvn ikke er best på hotell og nye plasser. Så målet var å gi alt, men være kontrollert. Det ga virkelig gevinst, da det ble det beste jeg har løftet noen gang, gull denne dagen også. Totalt utslitt, men utrolig fornøyd!

Belinda Øvland fra Øvrebø. Del Wilson

Fersk, men en fighter!

Belinda var siste kvinne ut av firerbanden. Og hennes 60 minutter var en stor bragd, sølv i sin klasse, 12 kg 705 repetisjoner, noe vi er meget fornøyde og stolte av. Selv om hun er litt ferskere enn oss andre, er hun en like stor fighter.

Karen Zuleta fra Farsund. Del Wilson

Karen Zuleta fra Farsund glemmer vi ikke. Fredagen ble dessverre ikke full klaff for henne, hallen var varm, og lufta ikke best, og innen denne sporten må alt klaffe for full klaff. Ikke pallplassering i dette løftet, men hun sto tiden ut.

Søndagen ble mye bedre, skuffet over fredagen, måtte det nok graves dypt for motivasjon, men vi har flere av verdens beste motivatorer med og blant oss. Søndagens løft ble ny pers i konkurranse, og sølv, 861 repetisjoner med 16 kg-kula.

Tilbake i storslag

Inga Johannsdottir fra Birkeland må også nevnes. Hun har hatt en liten pause, men er nå tilbake i superform. Fredag løftet hun solide 400 repetisjoner med 16 kg, som holdt til en sølvmedalje, i en tøff fight. Men hennes høydepunkt var også søndag.

Inga Johanssdottir fra Birkeland. Del Wilson

60 minutters støt med 12 kg, 1321 repetisjoner, ny pers og høyeste ranking i veteranklassen. Og en ny sølvmedalje. En innsats vi er svært stolte av, vi er i kjempeform, og er verdens beste heiagjeng. Vi gleder oss allerede til neste års mesterskap, som er i Irland.

Stor stemning blant den norske heiagjengen. Del Wilson

