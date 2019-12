Idda Ishocyeyklubbs A-lag, bak fra venstre: Aleksander Utskot, Odd Ketil Njærheim-Furuborg, Rune Hansen, Sølve Hansen, Sverre Sørbø Midtun, Varis Stieglis, Jorens Fibgis, Jason Bayne og Stian Steller. Første rad fra venstre: Jarle Kvanvig, Thomas Gjerustad, Cato Olastuen, Marcos Antonio Villarroel-Toro og Espen Gustavson. Foran: André Ruud. Foto: Maria Beurling Løland

Idda Hockey vant lokaloppgjøret

Etter et knepent tap mot KIK Red i serieåpningen, var det et revansjesugent Idda Hockey som gjestet KIK Black i 2. serierunde av årets SHL-sesong.

Brukergenerert innhold

Cato Olastuen Idda Ishockeyklubb

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

KRISTIANSAND: Med flere skader i laget og et par ubeleilige forfall, var det et i utgangspunktet redusert Idda-lag som stilte til kamp i Idda Arena lørdag.

Dårlig start

Så skulle det også starte rimelig tungt for våre helter. Det var lite som fungerte i de første minuttene, og det bar preg av mye jaging av puck og stress i avgjørende situasjoner. KIK tok en tidlig 1-0-ledelse, da et skudd fikk en uheldig styring i en av våre egne skøyter, og utmanøvrerte Marcos i buret. Cirka halvveis i den første perioden fikk Idda mer skikk på sakene sine, og tok mer og mer over kampen.

Stian Steller, verdens raskeste sørlending på hockeyskøyter, var først på en retur og dunka inn utligningen. Gutta fikk tilbake troen på at dette skulle gå veien. Likevel skulle KIK få enda en skåring i den første perioden. Etter mye klabb og babb foran keeper, klarte til slutt noen å få pucken over streka. Varis Stieglis argumenterte sterkt for at det var høy kølle på en KIK-spiller, og repriser i etterkant kan tyde på, dog ikke udiskutabelt, at Stieglis hadde rett.

Fakta Kampfakta KIK Black – Idda 2-4 30. november 2019 Målskårere Idda: Stian Steller (x3) og Aleksander Utskot Målgivende Idda: Thomas Gjerustad, Jorens Fibgis (x2) 3 stjerner Idda: Stian Steller 2 stjerner Idda: Thomas Gjerustad 1 stjerne Idda: Aleksander Utskot

Tok over kommandoen

Utover i andre periode, og egentlig resten av kampen, var det Idda hockey som dominerte kampen. KIKs solide sisteskanse måtte gjøre flere kvalifiserte redninger, flere av dem såkalte 100-prosentsjanser. Det var likevel kun én gang i andreperioden at Idda fikk hull på byllen. Det var selvfølgelig Steller igjen som var mannen man kunne stole på, etter flott forarbeid av Jorens Fibgis.

Hat trick-helt

Det var førsterekka til Idda som skapte mest trøbbel for KIK. Alle rekkene spilte skikkelig godt, men når førsterekka var utpå, snakket vi solid beleiring! Det var derfor ikke overraskende at det var tidligere nevnte Fibgis og Steller som sto bak ledermålet også. Denne gangen var målet virkelig ferdigskåret i det pucken havna hos Steller, men pucken skal som kjent over streken også (hint, hint, Jason!), og det gjorde Arendalsekspressen med bravur. Idda var i ledelsen for første gang i kampen. KIK satte opp tempoet litt etter dette, men klarte ikke å skape noe som helst. I stedet var det Idda som skulle sette den berømte spikeren i kista. Aleksander Utskot spilte en svært god kamp, og han kronet iherdig innsats med en frekk skåring kjøkkenveien. Trippingen snakker vi ikke om.

Jevnt i toppen

Det er nå tett i toppen i SHL. Tre lag ligger i tet med to poeng hver. KSI, KIK Red og Idda Hockey. Det blir svært spennende å se fortsettelsen utover vinteren og våren. Det som i hvert fall er sikkert er at Idda Hockey har fått smaken av seier, og utvilsomt vil jakte videre etter flere. Med seier i to kamper på rad er det en selvsikker gjeng som snart tar juleferie. Jeg tror vi kan vinne hele Sørlandet Hockey League (SHL) i år. Så får vi se om jeg får rett når status gjøres opp i april.

Publisert: Publisert 6. desember 2019 13:09