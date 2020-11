Fra Arendal til eliteserien

Conrad Wallem og Leopold Wahlstedt har meldt overgang fra Arendal Fotball til eliteserieklubben Odd.

Leopold Wahlstedt (t.v.) og Conrad Wallem ble tirsdag presentert som Odd-spillere, selv om ingen av dem er spilleklare for etter nyttår. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: – Vi er stolte over utviklingen de to har hatt i Arendal. Det er en suksess for oss at vi har spillere som tar steget opp i Eliteserien etter å ha spilt i Arendal, sier trener Roger Risholt.

Begge spillerne var på utgående kontrakt etter denne sesongen, og selv om Arendal Fotball gjerne hadde beholdt dem, så har klubben ønsket å legge forholdene til rette for at de kan gå videre til en toppklubb som Odd i Skien.

– Begge har potensial for å bli toppspillere, og de er i en riktig alder for å ta et steg videre nå, sier Roger Risholt.

De to spillerne ble presentert som Odd-spillere tirsdag, selv om ingen av dem er spilleklare for etter nyttår. Odd-trener Jan Frode Nornes var veldig fornøyd med å ha sikret seg to unge spillere som allerede holder et svært høyt nivå.

– Vi har fulgt spillerne over en lang periode, og vi konstaterte tidlig at dette var spillertyper som vi mener passer godt i Odd. De er unge, talentfulle og har stort potensial, sa Nornes på pressekonferansen, der han spøkefullt la til at målet for dem er å gjøre Tønsberg-gutten Wallem større enn Jahn Teigen.

Både Conrad og Leo er også fornøyd med at oppholdet i Arendal har gitt dem utviklingsmuligheter og at dette nå har resultert i at begge to har skrevet kontrakt med en eliteserieklubb. Begge vektla på pressekonferansen har Odd har tradisjon for å satse på unge spillere, og det har vært viktig for klubbvalget for begge to. De bekreftet også at det har vært interesse fra flere andre klubber i både Eliteserien og OBOS-ligaen, men begge valgte altså muligheten da Odd tilbød kontrakt.

I tillegg til Conrad Wallem og Leopold Wahlstedt, er det også klart at en rekke andre spillere forlater Arendal etter denne sesongen. Det gjelder blant andre Peter Reinhardsen, Dejan Corovic, Avni Pepa, Peder Nersveen, Kim Kvaalen, Shariff Cham, Stian Rokås Michalsen, Tobias Arndal, Fabian Stensrud Næss og Omar Fonstad El Ghaouti. Ingen av disse er foreløpig klar for en ny klubb.