Feriegjesten med førjulsgave til Kringeland Eriksen

Mens eier Lage Rosten fra Evje har vært på ferie i sørligere strøk har sørlandstrener Johan Kringeland Eriksen hatt ansvaret for Thai Eros. Tirsdag sørget 3-åringen for en skikkelig førjulsgave.

Setesdølen Lage Rosten har hatt et strålende år med sine travhester. Både Ihinkiama Genius, Loveyou Hangover og nettopp Thai Eros har sørget for hele 14 seire for Rosten i 2019. På tampen av året unte 51-åringen seg en velfortjent ferietur, og Johan Kringeland Eriksen på Sørlandets Travpark fikk treneransvaret for Thai Eros i mellomtida. Den tilliten har den dyktige 25-åringen vist seg verdig, og tirsdag sørget Thai Eros for en skikkelig førjulsgave da han vant DNTs Unghestserie på Forus.

– Parademarsj

Selv fra spor ytterst på startbilens vinge blåste stortalentet rett til tet, og siden var det spill mot ett mål. Thai Eros forsvarte sitt favorittskap og vant på 1.16,6a/2040 meter.

– Det ble en parademarsj. Takk for lånet, Lage. Fremtiden ser lys ut for hesten, skrev Kringeland Eriksen på sin Facebook-side etter løpet.

Per Vetle Kals fra Gjerstad kunne heve høyrearmen i triumf etter å ha sikret seieren bak Nodeland-hesten Speedy Jetstar. Foto: Arnfinn Roaldsøy

Kals med seiersgest

Per Vetle Kals (22) fra Gjerstad tok årets 12. kuskeseier da han styrte inn Speedy Jetstar til seier samme kveld. Hesten, som trenes av Monica Tønnesland fra Nodeland, benyttet seg av samme seiersresept som Thai Eros og styrte begivenhetene etter behag fra tet. Før målpassering kunne Kals heve høyrearmen i været i triumf. Speedy Jetstar tok årets tredje seier da hun kom i mål på 1.17,3a/2040 meter.

Geir Mikkelsen tok årets siste seier på Forus bak stallhesten Beenthere Donethat. Foto: Arnfinn Roaldsøy

Mikkelsen sikret championatet

Geir Mikkelsen sikret seg kuskechampionatet på Forus da han noterte seg for en herlig stalldobbel. Både Highland Breeze og Beenthere Donethat ble styrt offensivt på tidlige tidspunkt i sine løp, og Mikkelsen hadde siden full kontroll på tilstelningene. Med de to seirene landet Mikkelsen på totalt 30 triumfer på Forus i 2019, fem mer enn nummer to på lista, Geir Gudmestad.

På lette føtter stakk Highland Breeze unna til sikker seier på Forus. Foto: Arnfinn Roaldsøy

