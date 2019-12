Kristiansanderen Thomas Zernichow har foreløpig 59 A-kamper for Jerv. Foto: FK Jerv

Zernichow forlenger med Jerv

Thomas Zernichow har skrevet ny toårskontrakt med Jerv.

Brukergenerert innhold

FK Jerv

Publisert: Publisert: Nå nettopp

GRIMSTAD: Den anvendelige midtbanespilleren kom til Jerv fra Start foran 2018-sesongen, og har vært involvert i 59 kamper for Jervs A-lag. Nå er han klar for de to neste sesongene.

– Jeg er veldig glad for å ha signert ny kontrakt med Jerv, og gleder meg til de neste årene. Det er en klubb jeg har blitt veldig glad i og som jeg har tro på at skal bli mye bedre framover med de tiltakene som klubben jobber med, sier midtbanespilleren og legger til:

– Nå gleder jeg meg til ferie og egentreningsperiode, og så ser fram til å komme tilbake til en tøff oppkjøringsperiode mot en bedre Jerv-sesong i 2020.

Publisert: Publisert 12. desember 2019 15:00