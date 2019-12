Fløys sportslige leder Nils Petter Andersen (nummer to fra høyre) sammen med Notoddens trener Magnus Erga, daglig leder i Notodden Per Arne Hansen og daglig leder Bård Sterk-Hansen i Arendal. Foto: Dagfinn Grastveit

Fløy vil stabilisere seg i 2. divisjon

Klubben har tatt lærdom av nedrykket for to år siden, og arbeidet med å forberede seg til kommende sesong er i full gang.

Dagfinn Grastveit, Fløy

Sportslig leder Nils Petter Andersen er fornøyd med avdelingsoppsettet i 2. divisjon som ble offentliggjort på Divisjonsforeningens samling på Ullevaal stadion lørdag. Sportslig ser avdelingen ut til å være forholdsvis åpen, der ingen av lagene skiller seg ut verken i topp eller bunn. Økonomiansvarlig Jan Egil Norheim er tilfreds med hensyn til at man ikke får økning i reisebudsjettet i forhold til sist gang man var i PostNord-ligaen. Kommende sesong blir det fire flyreiser, tre til Trøndelag og en til Bergen.

Nils Petter mener at målet for nyopprykkede Fløy må være å stabilisere seg i PostNord-ligaen. Klubben har tatt lærdom av nedrykket for to år siden, og arbeidet med å forberede seg til neste sesong er i full gang. Blant annet er det nødvendig å øke budsjettet for enda bedre å legge forholdene til rette rundt laget.

Ellers blir det spennende lokaloppgjør mot Arendal, og oppgjør mot Notodden, nedrykkslaget fra OBOS. Egersunds IK er gjort til favoritter av Norsk Tipping foran Asker, Arendal, Notodden og Fløy.

Kampoppsettet foreligger før jul, og det endelige kampprogrammet blir fastlagt på terminlistemøtet i begynnelsen av januar.

Her er Norsk Tippings odds for Postnord-ligaen avdeling 2 i 2020:

Egersund 2.75

Asker 3.75

Arendal 5.50

Notodden 6.50

Fram 8.00

Fløy 10.00

Levanger 15.00

Bryne 20.00

Bærum 30.00

Sotra 35.00

Vard Haugesund 50.00

Rosenborg 2 60.00

Odd 2 75.00

Nardo 100.00

