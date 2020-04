God start for Terrengkarusellens aktivitetsturer

I påvente av å kunne komme i gang med Terrengkarusellen, legges det hver uke ut en ny aktivitetstur. Hittil har rundt 500 personer deltatt på de fire første turene.

Denne kvintetten var blant dem som var på aktivitetstur i Baneheia onsdag. Fra venstre med klokka: Bjørn Dag Truchs, Astrid Brodersen, Jens Henrik Brodersen, Andreas Truchs og Ole Johan Bueklev. Foto: Sverre Larsen

Sverre Larsen Bedriftsidretten Agder

KRISTIANSAND: Koronaviruset gjør at Terrengkarusellen ikke kan arrangeres på vanlig vis. I stedet har man siden 26. mars kunnet gjennomføre karuselløypene som aktivitetsturer og registrere deltakelsen digitalt i etterkant.

Ifølge karusellgeneral John Magnus Humborstad har rundt 500 personer gjennomført de fire første turene, og totalt er det registrert omtrent 1800 turer. Planen er at det kommer en ny aktivitetstur hver uke fram til sommerferien.

Lokalsporten loddet stemningen blant et knippe entusiaster som var ute i Baneheia onsdag.

Ole Johan Bueklev Foto: Sverre Larsen

Ole Johan Bueklev (55), deltaker

Savner du den ordentlige Terrengkarusellen?

– Ja, jeg gjør det. Men det er artig med turer og med konkurranser bare vi holder oss til reglene. Og så treffer man folk ute i løypene, og det er god stemning blant alle.

Hva synes du om disse aktivitetsturene?

– Det er et fint og skikkelig opplegg. Jeg har gjennomført de fire første aktivitetsturene, og alle har gått i Baneheia. Det er overraskende mange folk ute, og jeg merker at folk er nøye med å holde avstand.

Løper du på tid eller på fullført?

– Jeg løper på fullført. Det er litt vanskelig å motivere seg til å løpe på tid, når man løper alene. Arrangørene har vært med på å lage en gratis app til turene, og den kan man laste ned på mobiltelefonen. Den heter NaVida. Ellers har vi fått assistanse av Norkart til å lage kart til turene, og når man laster ned det, kan man følge med på mobilen hvor man til enhver tid er i løypa.

Bjørn Dag Truchs Foto: Sverre Larsen

Bjørn Dag Truchs (67), sitter i styret i Bedriftsidretten

Holder du deg i form i hverdagen?

– Ja, jeg er en del ute i nabolaget der jeg bor, og jeg driver med intervalltrening og løpeturer i Vågsbygdskauen. Og så blir stadig flere løyper utbedret, blant annet Hvitløypa, og den er merket og flott nå.

Hva synes du om terrenget i og rundt Baneheia?

– Bymarka og Baneheia er det beste løypeutvalget vi har i Kristiansand. De fleste løypene i Kristiansand er stadig under utvikling. Løypene er lett tilgjengelige. Man har flere tiltak, blant annet turer som heter Ti på topp.

Anne Grete Lindeland Foto: Sverre Larsen

Anne Grete Lindeland (62), deltaker og med i Bedriftsidretten

Hva synes du om disse aktivitetsturene?

– Det er helt topp. Jeg gleder meg alltid til neste tur. Jeg er sammen med ei venninne her i dag. Jeg er inne i mitt 26. år i Utvalget i Terrengkarusellen.

Astrid Brodersen Foto: Sverre Larsen

Astrid Brodersen (51), deltaker

Hva liker du med disse aktivitetsturene?

– Det er flere ting som er bra. Men treffer folk ute på stiene. Man støtter opp omkring det gode og positive arbeidet som Bedriftsidretten driver.

John Magnus Humborstad Foto: Sverre Larsen (arkivfoto)

John Magnus Humborstad (70), leder for Terrengkarusellen i Agder

Hva er ideen med disse turene?

– Det var å være et alternativ til Terrengkarusellen, siden vi ikke kan gjennomføre den normalt slik som situasjonen er nå. Vi må forholde oss til smittevernsreglene, og disse turene er et kreativt opplegg fra Utvalget i denne tiden. De er selvgående, og man kan finne fram selv. Planen er at det kommer en ny aktivitetstur hver uke fram til sommerferien, og så avventer vi foreløpig hva som vil skje på høsten.