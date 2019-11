Kristiansand Pirates spiller i år både i dansk 2. divisjon og regional serie i Norge. Dette bildet er tatt under trening. Privat

Pirates med nytt tap i Danmark

Kristiansand Pirates røk i helga på sitt andre tap i dansk 2. divisjon.

Fredrik Arstad Ognedal Kristiansand Pirates

For mindre enn 2 timer siden

En misforståelse gjorde at Kristiansand bare fikk ti minutter på å gjøre seg klare og vame opp til lørdagens seriekamp. Bortelaget Bjerringbro grep muligheten og tok initiativet tidlig i kampen. Bjerringbro fikk en ledelse på 15 poeng, som skulle vise seg å være for vanskelig å ta igjen. Lyspunktet for Pirates var Tobias Raftsjø, point guarden (ballfører) fra Kongsberg. Med intensivt forsvar og ballen på en snor holdt han kampen innenfor rekkevidde i fire perioder. Kampen endte 82–58 i favør Bjerringbro.



Trener Anthony Collins lover at det skal bli endringer framover, og at det ikke lenger skal være noen "kjære mor" på trening. Pirates tar med seg erfaringene hjem, og får muligheten til å prøve seg på nytt allerede tirsdag denne uka. De møter KSI Purple på hjemmebanen Idda Arena, med kampstart 20. 30. Deretter blir det nye kamper i Danmark allerede neste helg.

Nøkkeltall Pirates:

Kreshnik Krasniqi: 18 poeng, 5 returer, 5 steals, 9 turnovers

Anders Ham: 15 poeng, 17 returer, 3 assist, 4 turnovers

Tobias Raftsjø: 9 poeng, 6 assists, 5 returer, 3 steals

B. Sharku: 7 poeng

Liam Øyna: 4 poeng

Andrius Rudys: 2 poeng

Fredrik Arstad Ognedal: 2 poeng

Tomas Watne: 2 poeng

Bosko Vajagic: 0 poeng

Per Markakis: 0 poeng

David McKeever: 0 poeng

Pirates-trener Anthony Collins med en taktikkprat til sine spillere. Privat

