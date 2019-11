Birk Lee Johansen (t.h.) fra Team Sør/KSA fikk sitt gjennombrudd i Nordsjøstevnet. Her sammen med Andreas Håbesland Klausen fra Team Sør/KSA, som i likhet med Birk skal delta i nordisk mesterskap på Færøyene i slutten av november. Bente Rist

Sørlandssvømmerne sprudlet i internasjonalt storstevne

En rekke svømmere fra Agder leverte fine prestasjoner i helgas North Sea Swim Meet.

Silje Ringsbu, Bente Rist og Ann-Lisbeth Reisænen

North Sea Swim Meet 2019 ble arrangert i Stavanger med stor deltakelse både fra norsk elite men også internasjonal elite. Stevnet var siste sjanse for kvalifisering til kortbane-NM og uttak til internasjonale mesterskap som EM og nordisk kortbane, og svømmerne var virkelig skjerpet for oppgaven. Hele 29 deltakere fra Agder var med på arrangementet, og mange svømmere presterte personlige bestetider i helgen.

Malene Rypestøl. North Sea Swim Meet

Malene Rypestøl i EM-form

Malene Rypestøl (18) fra Team Sør/VSLK sitt hovedmål denne terminen er EM kortbane i desember i Glasgow. I høst har hun vært tre uker på høydeleir og det var derfor spennende å se hvordan formen var i sesongens første stevne for henne. Hun deltok i fire superfinaler og vant tre av dem; 1500 fri på 8.29,81, 400 fri på 4.10,16, 400 medley på 4.44,91. På 200 fri tok hun bronse på ny kretsrekord 1.59,24.

Med dette er hun første kvinne i Agder under to minutter. Høydepunktet var likevel 800 fri hvor hun åpnet på 4.08,69 som er ny kretsrekord på 400 fri, og med sluttida 8.29,81 er hun bare tre sekunder fra norsk seniorrekord. Rekorden har stått siden 1990, og det er tidligere olympier Irene Dalby som har denne. Det spørs om ikke den kan ryke når Malene kommer til europamesterskapet i desember.

Team Sør Carla Troner

Landslagsplass til Birk Lee Johansen

Birk Lee Johansen John Heddeland

Nordsjøstevnet ble et gjennombrudd for langdistansesvømmer Birk Lee Johansen (17), Team Sør/KSA. Ikke bare ble det store personlige forbedringer – på 1500 fri perset han med over 40 sekunder til 15.35,26. Dette ga både plass på juniorlandslaget og var under kravet til ungdoms nordisk i desember. Etter 800 meter av løpet vendte Birk på 8.18,45, også det både senior og junior rekord. Agder har hatt mange gode distansesvømmer opp gjennom tidene, men ingen har noen gang svømt så fort som Birk.

Også på 400 fri leverte Birk ny junior kretsrekord på øvelsen med en solid personlig rekord på 3.56,40. Dette ga en 3. plass i juniorklassen med stor internasjonal deltakelse. Dette var første gang Birk svømte under den magiske fire-minuttersgrensen.

Varodd. Fra venstre: Sander Busterud, Sondre Haugen, Mads Kristiansen, Joakim Pedersen, Vetle Øksendal, Georg Geheb-Danielsen, Adina Ringsbu, Andreas Cruishank, Marie Hovda Kristensen, Daniel Kersten, Edgar Bujanauskas og Nicoletta Pacelescu. John Syver Syvertsen

Vinnere og finalister

Adina Ringsbu (16), Varodd, tok gull på 50 rygg. Adina kom også med i B-finalen og senket tiden til 28.95.

Adina Ringsbu John Syver Syvertsen

Ole Einar Ueland (16), Team Sør/KSA svømte inn til gull i sin klasse på både 200 medley og 200 rygg på tidene 2.12,03 og 2.08,80. I tillegg ble det en bronse på 200 butterfly i klasse 15–16 år.

Oskar Erklev (14), Team Sør/VSLK vant 200 fly i sin klasse på tiden 2.17,92 og tok bronse på 200 medley, 400 fri og 200 fri. Personlige rekorder i alle øvelsene.

Dennis Aateigen (18), Team Sør/KSA leverte årsbeste på 100 rygg og svømte inn til 2. plass i B-finalen i en internasjonal sterk øvelse. På 200 rygg ble det superfinale på Dennis, og en sterk 4. plass på 2.03,74.

Vetle Andersen Øksendal (16), Varodd satte flott personlig rekord med 3 sek på 200 rygg og tok sølv i årsklasse 15 og 16 år.

Tiril Rørvik (15), Team Sør/Mandal fikk sølv på 50 fly og bronse på 200 fly.

Mari Riiser Javnes (13), VSLK fikk bronse i årsklasse 13 år på 50 bryst på tiden 37,15

Marianne Fredbo (33), Team Sør/VSLK fikk bronse på 50 bryst med tiden 54,51 i paraklasse SB6.

Johannes Hope (20), Team Sør/KSA kvalifiserte seg til 50 rygg B-finale og fikk en fin 4. plass og årsbeste med tiden 26,67

Bernt M. Seyffarth (30), Team Sør/Mandal SK holder seg fortsatt i superform og fikk B-finale på 50 bryst på 28,74 og 5. plass.

Vågsbygd SLK. Bak fra venstre: Malene Rypestøl, Cathrine Emilie Fagge, Solveig Bratland, Julie Raanes, Brede Haugerud og Oskar Erklev. Nederste fra venstre: Tirill Hammerstrøm, Helene Vestberg, Sofie Horverak, Mari Riiser Javnes og Emilie Furuborg Petter Bratland

Fire svømmere med landslagsuttak

I tillegg til Malene Rypestøl som var forhåndsuttatt til kortbane-EM i Glasgow fikk også tre yngre svømmere uttak til nordisk mesterskap på Færøyene i slutten av november. Klassene for ungdom er 17 år og yngre for guttene og 16 år og yngre for jentene.

Birk Lee Johansen og Andreas Håbesland Klausen ble begge tatt ut på resultatene på langdistanse. De er begge aktuelle for stafetter, og da særlig 4x200 fri i mesterskapet. I tillegg er Adina beste svømmer på ryggdistansene og fikk plass på laget sammen med de to KSA svømmerne. Hun vil nok også være aktuell både for medley- og crawlstafetter.

Det er lenge siden Sørlandet hadde så mange svømmere med på uttak, og det lover godt for framtida for Agderklubbene.