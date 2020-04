Har løpt 20.000 mil på 40 år

Jeg har løpt 244 maraton og hadde som mål å klare 300 i løpet av 2023. På grunn av koronakrisen klarer jeg neppe det, men jeg fortsetter å sanke nye kilometer på mine daglige løpeturer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Odd Gunnar Tveit (56) fra Birkenes har drevet med løping siden har var tenåring og er minst like ivrig som før. Siden nyttår har han i gjennomsnitt løpt drøyt to mil daglig. Dette bildet er fra Preikestolen i fjor. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Odd Gunnar Tveit

UTØVERBLOGG: Nå i koronatida er bedehuset er stengt, og alt i politikken går for halv maskin. Alle maraton i nærmeste framtid er avlyst og Steinsland Bygdemaraton er utsatt til lørdag 1. august. Da er det godt å kunne løpe langt.

Jeg har alltid vært interessert i å løpe lange turer, eller som vi sier på Steinsland: Æ lige å ryme harli lange ture. Ett år løp jeg 60 ganger rundt Svalandsgubben. Turer under tre mil regner jeg ikke for langtur. I påska på de fem røde dagene løp jeg fra 30 til 43 kilometer per dag.

Løp gjennom seks kommuner

Jeg har ofte tenkt på å løpe inn i flest mulig kommuner fra hjemmet vår. Fra hjemmet i Birkenes ned til Vennesla inn i Kristiansand over til Sogndal inn i Søgne endte jeg hos dattera vår Mandal, en tur på 69 kilometer og gjennom seks kommuner. Jeg har mange ganger løpt til svigermor på Evje. Da går den 48 kilometer lange turen gjennom Birkenes, Vennesla, Iveland og Evje.

Fra Steinsland bygdemaraton i fjor. Foto: Privat

Jeg startet nylig på formiddagen og løp gjennom heia til Erkleiv, som hører til Kristiansand kommune, videre til Vennesla og så videre opp Skjerkedalen og inn i Birkenes kommune igjen, så opp til Voreland og videre inn i Iveland kommune, nesten til Lesland, men løp ned til Jeppestøl i Vennesla og hjem til Steinsland i Birkenes. Ein tur på 39 kilometer og fire kommuner. Jeg har aldri med noe drikke, men det kan være godt å ha med noen rosiner.

Ny klokke, nye funksjoner

Jeg har alltid tenkt at det er nokså flatt på Sørlandet. Men etter at jeg har fått ny klokke og nå har høydemeter som en funksjon der, registrerer jeg at det ikke helt flatt. Fra nyttår til andre påskedag har jeg løpt 33.000 høydemeter eller 317 meter per dag. Fra nyttår har jeg løpt litt over 20 kilometer per dag i gjennomsnitt. Normalt vil antall kilometer gå ned når maratonene begynner, så i fjor ble antall kilometer på litt over 6000 eller 16.7 per dag. Jeg regner med at jeg får seks måneder med 60 mil i måneden sammenhengende fra desember til mai.

I enden av Ogge på en topptur i fjor. Foto: Privat

Jeg har regnet på hvor mange kilometer jeg har løpt i de 40 årene jeg har vært aktiv i løping. Jeg mangler jo tripptelleren på beinene, men jeg anslår jeg har løpt rundt 200.000 kilometer og kanskje gått 30–40 mil på ski.

112 år gamle bein

Jeg har løpt 244 maraton og 60 av dem har jeg løpt under tre timer. Rekorden min er 2.29.56 timer. Nå som alderen tar på, regner jeg ikke med at jeg kommer til å komme under tre timer på maraton igjen. Jeg håper på rundt 3.15 hvis det blir noen maraton i år. Som naboen sier: Beina dine er tross alt 112 år til sammen.

Tre ting som er en fordel hvis en skal løpe mye og lange turer er god helse, grei kone og kanskje å være litt sta. En må være litt sta for å stå opp to eller tre ganger i uka klokka halv fem om morgenen og løpe 13 kilometer til Birkeland og hjem i igjen om kvelden i all slags vær. Det har jeg drevet med i over 20 år. En fordel er det også at vi ikke har fjernsyn.

Godt motto

Det er fryktelig trist å ikke få løpt konkurrert nå i koronakrisen. Våren er den beste tiden for å gjøre det. Jeg har bare løpt en maraton i år og hadde tenkt å løpe 16-17 maraton i løpet av 2020 (offisielt overfor fru Tveit er det ikke fullt så mange).

Nå blir det nok umulig å klare 300 maraton i løpet av 2023. Men mitt motto er fortsatt: Arbeide mye, løpe mye og ete mye blautkake, da er livet godt å leve.

Les også:

Stolt etter brutalt ultraløp