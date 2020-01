Årets siste agdermestre

Disse fem lagene vant del to av Agdermesterskapet i Sørlandshallen sist helg.

I J14-klassen vant Randesund 3-1 mot Gimletroll i finalen i Agdermesterskapet i Sørlandshallen sist helg. Bak fra venstre: Ada Isabella Campos-Betancur, Helle Margrethe Olsen, Oda Kjellingland, Elin Hovet og Emilie Fidje. Foran fra venstre; Marte Haugenes, Ella Gullvåg og Lilli Fosseng Foss. Foto: Privat

J14: Randesund stilte med tre jevngode lag hvor alle RIL-lagene tok seg til semifinalen etter solid gruppespill med påfølgende kvartfinale. I den ene semifinalen tapte RIL#1 på straffesparkkonkurranse mot Gimletroll, mens i den andre semifinalen vant RIL#3 over RIL#2

Finalen ble spilt mot Gimletroll 3, som også stilte med tre jevngode lag i turneringen. Finalen endte 4-1 til RIL etter flott spill og ditto innsats.

I G14-klassen vant Gimletroll 4-1 mot Randesund i finalen. Bak fra venstre: Erlend Vik, Jesper Kristensen Lundgren, Jesper Gravdahl og Fredrik Isaksen. Foran fra venstre: Lucas Frigstad, Ole Bru Egeland og Emil Svela. Foto: Privat

G14: Gimletrolls G2006-årgang stilte i helga med tre lag i Agdermesterskapet. Det vordende vinnerlaget vant først alle sine fire kamper puljespillet, med 20-2 i målforskjell mot MK, Trauma, Gjerstad og Vigør. I kvartfinalen ble det 2-0-seier mot Randesund 2. I semifinalen ble det 4–0-seier mot Donn og dermed var det duket for finale mot Randesund 1.

Manager/foreldrekontakt Heidi Kristensen melder følgende:

– Etter en jevn start, hvor lagene følte litt på hverandre, tok Gimletroll-guttene over spillet. Som i semifinalen spilte de ut motstanderen og frustrerte dem med både tekniske finesser og kraftfulle skudd. Gimletrollguttene stoppet ikke før resultattavlen viste 4-1. En skikkelig lagseier for kameratene fra Fagerholt, som har spilt sammen helt fra 1. klasse.

I J16-klassen vant Randesund 3-0 mot Gimletroll i finalen. Bak fra venstre: Lisa Westergren, Jasmin Gautland Nuri, Margrethe Johnson, Martine Brantzeg Finnestad, Pernille Henriksen og Milla Tandberg Myhrstad. Foran fra venstre: Lovise Bjørke Johanessen, Frida Austergard, Tuva Gullvåg, Idunn Oanes og Mia Fosseng-Foss. Foto: Privat

J16: Lisbeth Bjørk i Randesunds fotballstyre forteller:

– Etter en noe forsiktig start mot Imås som endte med seier 4-2, ble det store sifre mot Hånes og MK som endte med 11-1 og 6-1 seire. Det holdt til en klar gruppeseier.

Etter 4-0-seier over Grane i semifinalen ventet Gimletroll i finalen. To scoringer av Pernille Henriksen, og en scoring av Margrethe Johnson før det var halvspilt punkterte kampen. Defensivt hadde RIL god kontroll, og de få gangene Gimletroll kom til avslutninger, hadde målvakt Tuva Gullvåg ingen problemer.

Foruten at Margrethe Johnson ble toppscorer med sju mål, noterte samtlige utespillere seg med scoring. Også keeper Gullvåg bidro offensivt med målgivende pasning.

I G16 -klassen vant Start 1 4-1 mot Start 2 i finalen. Bak fra venstre: Sebastian Bergqvist Støle, Jakob Årikstad, Henrik Webb Dahl, Jesper Gregersen, Teodor Skoglund Witzøe, Einar Perdomo Ferstad, Markus Andersen og Tobias Tønnessen. På huk foran: Jørgen Hille. Foto: Privat

I G16 -klassen vant Start 1 4-1 mot Start 2 i finalen. Her er spillere fra begge lagene. Bak fra venstre: Martin Eriksen, Jørgen Hille, Tobias Larsen, Abdullah Salem, Henrik Webb Dahl, Sebastian Bergqvist Støle, Teodor Skoglund Witzøe, Helge Strand, Jakob Årikstad, Kristoffer Birkeland, Markus Andersen og Tobias Tønnessen. Foran fra venstre: Stian Mangseth Hornnes, Fredrik Berge, Markus Rokseth, Jesper Gregersen, Levi Eftevaag, Einar Perdomo Ferstad og Deni Dashaev. Foto: Privat

G16: Spillerutvikler i Start, Håvard Thunes Lilletvedt beretter:

– Vi stilte med to jevne lag i turneringen. Begge lagene vant sin gruppe rimelig greit og var klare for sluttspill. I kvartfinalene ble Vindbjart og Jerv beseiret. I semifinalene var det Randesund og Våg som ble slått ut. Den mest dramatiske kampen var mot Våg, der 3-2 scoringen til Start kom tre sekunder før sluttsignalet. Med begge lag i finalen kunne vi trenere sette oss på tribunen og drikke kaffe, mens treneransvaret ble gitt til to skadede spillere, Tobias Tønnessen og Levi Eftevaag. En god og jevnspilt finale, men Start 1 var hakket hvassere og dro i land seieren med sifrene 4-1.

I J19 -klassen vant Randesund 2-0 mot Gimletroll i finalen. Bak fra venstre: Emma Vårdal, Marie Vinorum Aanestad, Tale Søderlind, Line Eliassen og Nora Marum Lervik. Foran fra venstre: Sara Borgstrand Tønnessen, Iselin Tia Glomset, Julie Alexandra Andersen Lossius og Ina Andresen. Foto: Privat

J19: Lisbeth Bjørk i Randesunds fotballstyre forteller:

–Gimletroll var her ansett som store favoritter med tanke på at de stilte med flere etablerte 2. divisjonsspillere som i fjor kjempet om opprykk til 1. divisjon. I tillegg vant de også J19-klassen i Dana Cup. Sørfjell ble også sett på som en vanskelig motstander da de også befinner seg i 2. divisjon i år og har flere dyktige enkeltspillere. Øyestad som siste motstander i gruppa var ansett som et lag vi hadde gode muligheter til å slå.

Det startet med en 3-0-seier mot Øyestad. Så kom det et brutalt møte mot Gimletroll. Her rakner det totalt fra omtrent første spark. Det hele endte til slutt med tap 0-7.

Etter 2-0-seier over Sørfjell i siste gruppespillkamp var det duket for revansjoppgjør mot Gimletroll i finalen. Det ble lagt en helt annen kampplan enn ved forrige møte. Gimletroll fikk lov til å spille seg ut til midten av banen, men der ble det som regel stopp for dem. RIL tok ledelsen 1-0 på en perfekt avslutning etter et hjørnespark. 2-0 kom et par minutter seinere, og en aldri så liten sensasjon var i emning. Gimletroll virket rystet og slet med å skape store farligheter. Det hele ebbet ut med en 2-0-seier og jentene kunne stolt slippe jubelen løs etter en herlig revansj.

