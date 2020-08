Keepertrenere fra Vigør på landslagsoppdag

Erik Ruthford Pedersen og Andreas Thorsen Schoute var med som keepertrenere da landslagsskolen startet opp igjen.

Erik Ruthford Pedersen (t.v.) og Andreas Thorsen Schoute var nylig keepertrener for hhv. G14- og J14-troppen under Equinor talentleir. Foto: Privat

Etter en lang pause har Norges Fotballforbund endelig startet opp med landslagsskolen igjen etter at den opprinnelige samlingen som skulle vært i mars ble avlyst. De siste ukene har landets største talenter i alderen 14-16 år vært samlet i Porsgrunn under Equinor Talentleir. Denne gangen hadde ikke Vigør med noen spillere, men klubben var likevel godt representert på trenersiden.

Våre keepertrenere, Erik Ruthford Pedersen og Andreas Thorsen Schoute, hadde begge viktige roller under samlingen. Erik hadde ansvar for en gruppe med G14-keepere, mens Andreas hadde ansvar for J14-keeperne.

Programmet var tettpakket med treninger, kamper og analysearbeid. Den første uka var det jentene som fikk vist seg fram, mens guttene tok over den siste uka. Våre trenere rapporterer hjem om at det er mange talenter i landet og at de åpenbart har trent godt i denne spesielle koronatida.

– Ei inspirerende uke

Erik Ruthford Pedersen rapporterer fra samlingen:

– Det var ei inspirerende uke sammen med gode, svært unge keepere. Alle med gode basisferdigheter. Alle med ulike styrker og utfordringer, men alle med stort potensial for å oppnå sine allerede klare mål. Det er tidlig i «karrieren» til guttene som jeg ble godt kjent med under samlingen og mye kommer til å skje i framtida. Grunnlaget de besitter er meget godt og det gjør det spennende å følge med keeperne i deres videre arbeid ute i sine klubber.

– Jeg kommer tilbake med topp motivasjon og riktige referanser på G14 keepernes kvalitet som skal brukes i mitt arbeid i klubb og for krets. Denne gangen hadde vi ikke med utøver blant guttene, men det kommer nye muligheter og da skal vi jobbe hardt for at en keeper fra Agder kan bli god nok til å få sjansen.

Andreas T. Schoute kom også hjem med mange positive inntrykk:

– Først og fremst var det en vanvittig fin opplevelse for meg. Det er et flott miljø å være en del av med høyt utviklingsfokus og mange dyktige mennesker. Det var meget motiverende og inspirerende å få jobbe i disse rammene med to av landets beste keepere på jentesiden fra 2006-kullet. Det er mye læring for utøverne samt oss trenere i slike settinger og en vokser mye gjennom en slik samling. Jeg gleder meg allerede til neste gang. I fem dager var jeg keepertrener for to jenter på J14-X, hvorav ei var fra Agder Fotballkrets. Det er et direkte resultat av vårt store keeperfokus og oppfølging i kretsen.

Erik Ruthford Pedersen og Andreas Thorsen Schoute på landslagsoppdrag. Foto: Privat

Stolt klubbleder

For Vigør er det stort at vi har med to trenere på landslagsoppdrag. Daglig leder Geir Torvund forteller:

– Vigør er veldig stolt over at to av våre keepertrenere har fått landslagsoppdrag. Vi er heldige og takknemlige for at vi har denne kompetansen i klubben til daglig og ser tydelige resultater på våre keepere fra seniorlaget og helt ned til barnefotballen. At Norges Fotballforbund ser til Vigør for å knytte til seg den beste kompetanse, er veldig gøy.

Erik har vært med på disse tiltakene tidligere og vet hvor viktig det er å søke utfordringer og læring uansett alder på utøverne. For Andreas var det nytt og han fortjente virkelig et slikt oppdrag. Han jobber hardt på feltet, har fokus på egen utvikling ved å gjennomføre kurs og er sulten på nye erfaringer.

Vigør-keeper Jasper Silva Torkildsen i aksjon for Norge. Foto: Privat

Det er også disse to keepertreneren som skal ha mye av æren for den store framgangen til Vigørs unge keeper Jasper Silvia Thorkildsen. Jasper har hatt en veldig tett oppfølging av både Erik og Andreas, noe som har bidratt til en enorm utvikling som igjen har resultert i landskamper for Norges G16/17. Mye målbevisst trening på feltet kombinert med hjemme/egentrening sammen med trenerteamet har gitt flotte resultater. Jaspers framgang er noe klubben er veldig glad for og er til stor inspirasjon for alle i Vigør. Drømmer kan bli til virkelighet med hardt arbeid.