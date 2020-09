Far og datter vant i Rally Sørland

Etter en sterk avslutning kunne vi juble som raskeste duo i vår klasse 10.

Emilie Snartemo (19) var sist lørdag kartleser for faren Søren (48) da Rally Sørland gikk av stabelen i Mandal. Duoen fra NMK Konsmo vant sin klasse 10. Foto: Privat

Emilie Snartemo

UTØVERBLOGG: Sist lørdag stilte Team Snartemo opp da KAK arrangerte Rally Sørland, årets 4. NM runde. Løpet besto av tre etapper som alle skulle kjøres to ganger. Både pappa og jeg så fram til et løp på hjemmebane i M3-bilen, som var børstet støv av for anledningen (sjåføren måtte også børstes litt).

Det var lenge siden forrige løp for både fører og kartleser. Pappa har ikke kjørt siden Rally Sørland 2019, og jeg har ikke vært kartleser siden Sørlandsprinten 2018. Uten noe trening i forkant av løpet var vi spente på hvordan det skulle gå, men målet var å ha en gøy dag sammen i bilen.

Pappa Søren gjør seg klar. Foto: Privat

Svak start

På den første etappen hadde vi grei flyt, helt til vi uheldigvis ble sperret noen kilometer før mål. Dette førte til at vi tapte ganske mange sekunder, og havnet ganske langt bak på lista.

På de to neste etappene hadde vi et greit tempo, men var nok litt preget av at det var lenge siden begge hadde deltatt i løp.

Vi lå nå omkring 14 sekunder bak NM-lederen Jan Egil Halland, som ledet klassen.

Etter tre kjørte etapper kom vi inn til vårt urmerkede serviceteam, bestående av Endre Ågedal og Steinar Svensen som hadde ansvaret for bilen. Her var det er kort opphold, med sjekk av bil samt bespisning, før det var klart for andre halvdel av løpet, fortsatt med muligheter for å kjøre inn noen sekunder.

Så løsnet det!

På SS4 løsnet det for oss. Samarbeidet funket bra, og da økte vi også tempoet. Vi kneppet inn noen sekunder på lederen Jan Egil Halland, var fornøyd med det og tok med oss godfølelsen til neste etappe.

Godt fornøyd med 1. plassen i årets 4. NM-runde. Foto: Privat

Også i SS5 var flyten på plass. Vi vant også denne etappen og var nå ti sekunder bak Halland. Pappa hater å tape på hjemmebane, så vi satte oss i bilen, så på hverandre og ble enige om å klinke til alt vi hadde på de siste 15 kilometerne. Det ble ikke spart på konfekten og vi suste gjennom etappen, inn til beste tid, 19,5 sekunder foran Halland. Dermed vant vi klasse 10 og vi gratulerer Jan Egil Halland med andreplass og Olav Fredriksen med tredjeplass. Vi vil også takke KAK for et kjempebra arrangement.