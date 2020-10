Sesongens første Randesund-seier

Etter fire strake tap vant Randesund sin første seier i årets 1. divisjon.

Ingvild Westersjø er tilbake fra langvarig skade og bidro med godt spill og fire scoringer i lørdagens 25–20-seier mot Fjellhammer i Sukkevannhallen. Foto: Frank Fosse

KRISTIANSAND: Før lørdagens seriekamp mot Fjellhammer var det absolutt forventninger om at den første seieren skulle komme. Til tross for en tung start på sesongen har Randesund hatt spillemessig bedring fra kamp til kamp. Nå løsnet det endelig, og hjemmelaget vant lørdagens match 25–20.

I motsetning til tidligere kamper kom Randesund godt i gang og var i føringen størstedelen av 1. omgang. På slutten av omgangen fikk vertene revet til seg et godt forsprang og gikk til pause med ledelse 14-11. Forsvaret satt godt, målvaktsredningene kom og det ble scoret fra alle posisjoner, samt både i etablert angrep og på kontringer.

2. omgang startet jevnt, og Fjellhammer krøp opp i ryggen på Randesund og kom ett mål bak på stillingen 16-15. Men igjen fikk laget satt forsvaret, redningene kom og spillerne kontret inn de lette målene, noe som er signaturspillet til Randesund. Fjellhammer ble nok slitne etter hvert, mens hjemmelaget kunne benytte sin breie stall og kom like før slutt opp i en syvmålsledelse.

Kristine Thomassen spilte noen minutter og rakk to fine scoringer før hun måtte gå av banen med overtråkk. Foto: Frank Fosse

Seieren var et faktum, jentene og en utsolgt hjemmearena kunne juble for lagets første topoenger i 1. divisjon. Laget trener Fredrik Walderhaug var godt fornøyd med kampen:

– Vi har ventet på at det skulle løsne. Vi har variert i prestasjonene så langt, men har bare ventet på at det vi gjør på trening også skal skje i kamp. Det tar tid å venne seg til nivået i 1. divisjon, men i dag viste vi at vi har det inne.

– Vi har god bredde i laget og får nå i tillegg spillere tilbake fra skade. Når vi også klarer å luke bort de tekniske feilene, står tett og godt i forsvar, så vet vi at vi har kvalitet i laget til å vinne kamper. Jeg er stolt av jentene for det pågangsmotet de leverer her mot Fjellhammer.

– Det er lett å miste troen etter tunge kamper innledningsvis, spesielt med et så ungt lag, men vi har tro på det vi holder på med og at det bare var et tidsspørsmål før vi skulle få det ut. Det er godt å ta med seg i fortsettelsen, og vi skal fortsette å plukke poeng, fastslår Waldehaug.

Målvakt Elisabeth Benestad Rosenvold ble av juryen kåret til Randesund sin beste spiller. Hun bidro med mange redninger og fikk mange ganger satt spillet raskt i gang slik at laget kunne utnytte sin styrke i ankomstspillet.

Randesund klatret fra sisteplass til niendeplass etter lørdagens seier. Kommende kamp er borte mot Volda søndag om ei uke.

Fakta Kampfakta Randesund-Fjellhammer 25–20 (14–11) 1. divisjon håndball kvinner Sukkevannhallen, 70 tilskuere Randesund: Elisabeth Benestad Rosenvold, Ine Flaa Lindgren 1, Helene Mortensdatter Isachsen 1, Kristine Hårtveit Thomassen 2, Hanne Byklum 1, Anne Linn Eriksen 1, Ingvild Bersås Westersjø 4, Hanne Andve 4, Vilde Strandli, Mari Egeland, Ingrid Vehusheia 3, Anne Charlotte Benestad Rosenvold 1, Martine Kårigstad Andersen 2, Sofia Maria Skillhammar, Camilla Hennig-Olsen 2, Mina Pauline Gregersen 3. Toppscorer Fjellhammer: Christine Glasø, 5 mål. Dommere: Hans Petter Sandtorv Andersen og Peter Erik Vilhelm Sundell. Utvisninger: Randesund 1x2 min, Fjellhammer 2x2 min.